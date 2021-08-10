Група експертів ООН з клімату в своєму масштабному доповіді зазначила, що глобальне потепління на межі того, щоб вийти з-під контролю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У звіті вчених Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) йдеться, що в усьому винні люди. Але швидкі дії щодо скорочення викидів парникових газів можуть знизити згубний вплив на клімат планети.

Дослідницька група World Weather Attribution також довела, що смертоносна спека, яка охопила західне узбережжя Північної Америки в червні, стала наслідком людської діяльності.

Високі температури, руйнівні урагани та інші екстремальні погодні умови, стануть більш суворими, зазначають експерти. Наприклад, тільки в понеділок у Каліфорнії згоріло понад 202 тисяч гектарів лісу.

За даними IPCC, сильні дощі, які випадали раз на 10 років, тепер випадають на 30% частіше.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав звіт “червоним кодом для людства”.

“Тривожні дзвони оглушливі. Цей звіт повинен стати похоронним дзвоном для вугілля і викопного палива, перш ніж вони зруйнують нашу планету”, – сказав він у своїй заяві.

Через кілька місяців в Глазго, Шотландія, стартує конференція ООН з клімату COP26, де будуть обговорюватися більш амбітні заходи по боротьбі зі зміною клімату.

Температура продовжує рости

У звіті Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату кажуть, що зараз глобальна середня температура приблизно на 1,1 °C вища, ніж наприкінці XIX століття (в доіндустріальний час), і тепер наближається до 1,5 °C – критичного порогу.

Лише різко скоротивши викиди парникових газів і одночасно видаливши вуглекислий газ з атмосфери, ми зможемо зупинити цю тенденцію.

“Суть в тому, що у нас залишилося нуль років, щоб уникнути небезпечної зміни клімату, тому що вона вже тут”, – сказав CNN Майкл Манн, провідний автор звіту IPCC за 2001 рік.

У доповіді IPCC описується п’ять температурних сценаріїв, і всі вони говорять, що відмітка в 1,5 °C буде подолана до 2040 року. В одному зі сценаріїв температура починає знижуватися після 2040-го у зв’язку з початком масштабного видалення вуглекислого газу з повітря. Але таких технологій зараз не існує.

Посухи

Згідно зі звітом, у глобальному масштабі посухи, які могли ставатися тільки раз на 10 років, тепер трапляються на 70% частіше. Зв’язок зі зміною клімату особливо сильно простежується в західній частині Сполучених Штатів. У цьому регіоні високі температури осушили водосховища, що спричинило брак води.

В умовах невблаганної посухи і рекордної спеки лісові пожежі тепер трапляються частіше і стали більш руйнівними. За даними CalFire, шість із 10 найбільших пожеж у Каліфорнії сталися в 2020 або 2021 роках.

Вчені говорять, що при підвищенні загальносвітової температури на 1,5 °C кліматична система може стати невпізнанною.

“Це руйнування льодового покриву, раптові зміни течій океану або катастрофічні лісові пожежі”, – сказав Ендрю Вотсон, вчений з Університету Ексетера.

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Незворотний процес

Деякі зміни вже незворотні. Льодовий покрив Гренландії “майже напевно” продовжить танути і підвищувати рівень моря.

Співавтор звіту Темсін Едвардс, кліматолог із Королівського коледжу Лондона, зазначив, що “чим більше ми стримуємо потепління, тим більше ми можемо уникнути або сповільнити ці зміни клімату”.

Якщо викиди скоротяться в наступному десятилітті, середні температури можуть вирости на 1,5 °C до 2040 року і, можливо, на 1,6 °C до 2060 року, перш ніж стабілізуються.

Але якщо світ продовжить рухатися по нинішній траєкторії, зростання температури може скласти 2,0 °C до 2060 року і 2,7 °C до кінця століття.

Земля не була такою теплою з епохи пліоцену – приблизно 3 мільйони років тому – коли з’явилися перші предки людства, а океани були на 25 метрів вище, ніж сьогодні.

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Звіт на 3500 сторінок є кульмінацією майже десятирічних досліджень клімату, проведених вченими всього світу.

Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що викиди вуглецю через діяльність людини “виростуть на 1,5 мільярда тонн у 2021 році”.

У звіті погодні катаклізми називають “смертоносними і дорогими”. При цьому наголошується, що найжахливіші наслідки все ще можна попередити.