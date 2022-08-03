Про це у коментарі “Громадському” повідомив речник “Червоного Хреста” Олександр Власенко.
“Поки що ми ведемо тільки переговори про це [доступ до Оленівки] Це все, що я можу сказати, тому що будь-який витік інформації може зашкодити цьому процесу. Тільки-но буде щось відомо, одразу про це повідомимо”, — сказав Власенко.
Зазначається, що МКЧХ просять у росіян надати доступ до військовополонених в Оленівці з 29 липня — після того, як стало відомо про вибух у приміщенні з українськими військовополоненими.
Комітет пропонує медичну допомогу пораненим полоненим, евакуацію важко поранених і допомогу в ідентифікації загиблих. Також у російському міноборони запевняли, що “в інтересах проведення об’єктивного розслідування” нібито запросили експертів ООН та МКЧХ.
Вони відразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.
- Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.
- Згідно з офіційною заявою тимчасово виконуючого обов’язки командира полку “Азов” майора Микити Надточія захисники полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка, як акт публічної страти.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.