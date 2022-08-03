Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступ до колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули та зазнали поранень українські військовополонені, зокрема захисники полку "Азов".

Про це у коментарі “Громадському” повідомив речник “Червоного Хреста” Олександр Власенко.

“Поки що ми ведемо тільки переговори про це [доступ до Оленівки] Це все, що я можу сказати, тому що будь-який витік інформації може зашкодити цьому процесу. Тільки-но буде щось відомо, одразу про це повідомимо”, — сказав Власенко.

Зазначається, що МКЧХ просять у росіян надати доступ до військовополонених в Оленівці з 29 липня — після того, як стало відомо про вибух у приміщенні з українськими військовополоненими.

Комітет пропонує медичну допомогу пораненим полоненим, евакуацію важко поранених і допомогу в ідентифікації загиблих. Також у російському міноборони запевняли, що “в інтересах проведення об’єктивного розслідування” нібито запросили експертів ООН та МКЧХ.

Вони відразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.