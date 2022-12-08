Про це повідомляє пресслужба “Червоного Хреста“, російська служба BBC та президентка Червоного Хреста Мір’яна Сполярич у Twitter.

“Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених, а до кінця місяця заплановано ще більше візитів”, — йдеться в повідомленні організації.

Зазначається, що представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. Також МКХЧ зв’язався з сім’ями полонених, щоби передати новини від їхніх близьких.

У комітеті зауважили, що всі військовополонені мають право на регулярні візити їхніх делегатів. Тому, МКЧХ мають надати безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.

За даними російської служби BBC, окупаційна “адміністрація” на захоплених територіях сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Наразі незрозуміло, що змусило російську сторону співпрацювати.

Зокрема, сьогодні, 8 грудня, до України з чотириденним візитом прибула президентка Червоного Хреста Мір’яна Сполярич: “Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами, які працюють, щоб допомагати”.