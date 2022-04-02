Про це повідомляє Reuters.
Червоний хрест намагатиметься евакуювати цивільних з Маріуполя, який перебуває в облозі. Місто оточене з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Маріуполь є однією з головних цілей Росії на півдні України. Десятки тисяч жителів міста фактично знаходяться у пастці без доступу до їжі та води.
Міжнародний комітет Червоного хреста у п’ятницю скерував команду для супроводу 54 автобусів та решти приватних авто, які мали виїхати з міста, але їм довелося повернутися через те, що наявні умови не давали змоги продовжити евакуацію, повідомляють у Reuters.
У Червоному хресті оголосили, що в суботу вони знову спробують забезпечити безпечний проїзд цивільних. Попередня спроба Червоного хреста забезпечити евакуацію населення міста на початку березня зазнала невдачі.
- Раніше Червоний Хрест планував відкрити представництво у російському Ростові на Дону, куди мали спрямовувати частину біженців з України, на це відреагувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники мають намір повністю захопити Донецьку та Луганську області.
- За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 млрд доларів.