Про це повідомляє Reuters.

Червоний хрест намагатиметься евакуювати цивільних з Маріуполя, який перебуває в облозі. Місто оточене з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Маріуполь є однією з головних цілей Росії на півдні України. Десятки тисяч жителів міста фактично знаходяться у пастці без доступу до їжі та води.

Міжнародний комітет Червоного хреста у п’ятницю скерував команду для супроводу 54 автобусів та решти приватних авто, які мали виїхати з міста, але їм довелося повернутися через те, що наявні умови не давали змоги продовжити евакуацію, повідомляють у Reuters.

У Червоному хресті оголосили, що в суботу вони знову спробують забезпечити безпечний проїзд цивільних. Попередня спроба Червоного хреста забезпечити евакуацію населення міста на початку березня зазнала невдачі.