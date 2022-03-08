Про це йдеться у відеозверненні президента Зеленського.
За словами очільника держави, йому повідомили про те, що міжнародний Червоний Хрест заборонив використання свої емблеми на українському транспорті, який займається гуманітарними місіями.
“Червоний Хрест забороняє так, ніби це їх власність. І це показово. Це багато про що говорить. Про те, що деякі впливові люди вирішили поставити хрест на українцях”, – наголосив Зеленський.
Проте, зазначив президент, він та його друзі не дозволять цьому статись. За його словами, він буде звертатись до народів світу, якщо президенти інших країн не докладуть всіх зусиль задля припинення війни в Україні.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі “охолов” до питання членства України у НАТО. Як зауважив президент, Альянс не готовий прийняти Україну до себе, тому що боїться суперечок з Росією.
- Також відомо, що окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.