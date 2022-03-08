Президент України Володимир Зеленський поскаржився на міжнародний Червоний Хрест зазначивши, що його волонтери заборонили Україні використовувати свою емблему під час евакуації мирних мешканців, а також на автомобілях, які розвозять гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у відеозверненні президента Зеленського.

За словами очільника держави, йому повідомили про те, що міжнародний Червоний Хрест заборонив використання свої емблеми на українському транспорті, який займається гуманітарними місіями.

“Червоний Хрест забороняє так, ніби це їх власність. І це показово. Це багато про що говорить. Про те, що деякі впливові люди вирішили поставити хрест на українцях”, – наголосив Зеленський.

Проте, зазначив президент, він та його друзі не дозволять цьому статись. За його словами, він буде звертатись до народів світу, якщо президенти інших країн не докладуть всіх зусиль задля припинення війни в Україні.