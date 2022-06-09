Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Компанія заявила, що 80 машин будуть поставлені першою партією у напіврозібраному вигляді.
Збирати їх будуть на заводі партнера Skoda Auto – Eurocar.
Також у повідомленні наголосили на тому, що будь-яке збільшення обсягів виробництва на Соломонівському заводі залежатиме від того, як розвиватимуться події в Україні унаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Довідка. Skoda Auto – чеський виробник автомобілів та двигунів з міста Млада-Болеслав, що з 1991 року належить до автомобільного концерну Volkswagen AG. У 2009 році фірма випустила 684 226 транспортних засобів. Автомобілі Skoda експортуються до більше, ніж 70 країн світу.
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