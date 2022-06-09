Чеський виробник автомобілів та двигунів Skoda Auto відновить постачання автомобілів до України вже цього місяця. Тобто у червні в Україну прибудуть нові автомобілі Skoda.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Компанія заявила, що 80 машин будуть поставлені першою партією у напіврозібраному вигляді.

Збирати їх будуть на заводі партнера Skoda Auto – Eurocar.

Також у повідомленні наголосили на тому, що будь-яке збільшення обсягів виробництва на Соломонівському заводі залежатиме від того, як розвиватимуться події в Україні унаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Довідка. Skoda Auto – чеський виробник автомобілів та двигунів з міста Млада-Болеслав, що з 1991 року належить до автомобільного концерну Volkswagen AG. У 2009 році фірма випустила 684 226 транспортних засобів. Автомобілі Skoda експортуються до більше, ніж 70 країн світу.