Співробітники національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Чехії провели масштабну операцію у регіоні Південна Моравія щодо затримання групи "Луганська бригада". Угруповання причетне до насилля з метою вимагання грошей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чехії.

Учасники цього угрупування тривалий час здійснювали злочинну діяльність у Брно та регіоні Південна Моравія. Насамперед це був шантаж громадян України, що мешкають у цьому регіоні. Злочинці вимагали від потерпілих грошей за “захист”.

За час своєї діяльності “рекетирам” вдалося зібрати кошти на суму щонайменше 2,5 млн чеських крон (2,98 млн гривень).

До угрупування входило 7 осіб – 4 чоловіки та 3 жінки. Всіх чоловіків звинувачують в “участі в організованому злочинному угрупуванні” та “вимаганні”. Зараз вони взяті під варту судом — адже водночас їх назвали організаторами злочинів.

Жінки з цієї “банди” звинувачуються у виведенні коштів, отриманих від потерпілих. Через їх рахунки здійснили транзакцій на суму щонайменше 860 тис. чеських крон (1,03 млн гривень), Їх звинувачують в “участі в організованому злочинному угрупованні” та “відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Головним організаторам злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років.