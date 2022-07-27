Чеські ВПС допомагатимуть захищати небо Словаччини до кінця 2023 року

Про це повідомляє чеське інформаційне агентство ČTK.
Деталі розміщення gripens будуть визначені у спільній декларації між Чехією, Словаччиною та Польщею, які також братимуть участь у так званому Air Policing.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь звернувся до Чехії з проханням про допомогу в охороні повітряного простору Словаччини в червні. Аналогічний запит було направлено до Польщі. Обидві країни пообіцяли допомогу.
Після вторгнення Росії в Україну Братислава почала готуватися до дострокового припинення експлуатації винищувачів МіГ-29 російського виробництва. Чотири роки тому Словаччина замовила у США 14 винищувачів F-16.
“Війна в Україні показала нам, наскільки важливі єдність НАТО та взаємодопомога союзників. Тому я рада, що можу вести переговори від імені Чехії, щоб допомогти нашим словацьким сусідам у забезпеченні захисту їх повітряного простору”, – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Спільна угода між Чехією, Словаччиною та Польщею вже підготовлена. У проєкті декларації йдеться, що охорона повітряного простору розпочнеться “з 1 вересня цього року і триватиме до кінця 2023 року з можливістю подальшого продовження”.
Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.
Країна вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.
Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.
Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
Максимальна швидкість: 2 446 км/год
Дальність польоту: 1 430 км
Маса: 11 000 кг
Довжина: 17.32 м
Екіпаж: 1-2 особа.
- Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що його країна відкрита для переговорів про передачу Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Водночас він зауважив, що Словаччина недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку.
- Начальник штабу ВПС Сполучених Штатів генерал Чарльз Браун натякнув, що Україна незабаром може отримати винищувачі від США або їх союзників.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що його країна може передати Україні раніше обіцяні винищувачі МіГ-29 та танки радянського зразка, оскільки Чехія готова виконати зобов’язання з охорони повітряного простору Словаччини.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну почали надходити перші німецькі самохідні зенітні комплекси Gepard.
- Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав до більшої впевненості у відносинах із “хитким хворим колосом” РФ та зауважив на необхідності постачати Україні більше потрібної зброї, аби вона змогла відвоювати території, окуповані РФ. Рот також переконаний, що Німеччину потрібно захищати не так на власній території, нарощуючи сили своїх армій, як насамперед в Україні та на східному фланзі НАТО.