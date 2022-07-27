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Чеські ВПС допомагатимуть захищати небо Словаччини до кінця 2023 року

Чеські ВПС допомагатимуть захищати повітряний простір Словаччини з вересня до кінця 2023 року. Розгортання чеських винищувачів Gripen обговорювалося урядом на засіданні 26 липня. Це було основною умовою Словаччини для передачі своїх винищувачів МіГ-29 Україні.

Четвер, 28 липня 2022, 00:29
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Про це повідомляє чеське інформаційне агентство ČTK.

Деталі розміщення gripens будуть визначені у спільній декларації між Чехією, Словаччиною та Польщею, які також братимуть участь у так званому Air Policing.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь звернувся до Чехії з проханням про допомогу в охороні повітряного простору Словаччини в червні. Аналогічний запит було направлено до Польщі. Обидві країни пообіцяли допомогу.

Після вторгнення Росії в Україну Братислава почала готуватися до дострокового припинення експлуатації винищувачів МіГ-29 російського виробництва. Чотири роки тому Словаччина замовила у США 14 винищувачів F-16.

“Війна в Україні показала нам, наскільки важливі єдність НАТО та взаємодопомога союзників. Тому я рада, що можу вести переговори від імені Чехії, щоб допомогти нашим словацьким сусідам у забезпеченні захисту їх повітряного простору”, – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Спільна угода між Чехією, Словаччиною та Польщею вже підготовлена. У проєкті декларації йдеться, що охорона повітряного простору розпочнеться “з 1 вересня цього року і триватиме до кінця 2023 року з можливістю подальшого продовження”.

Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.

Країна вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.

Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.

Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
Максимальна швидкість: 2 446 км/год
Дальність польоту: 1 430 км
Маса: 11 000 кг
Довжина: 17.32 м
Екіпаж: 1-2 особа.

Теги: винищувачі, домовленість, МіГ-29, Польща, Словаччина, Чехія

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