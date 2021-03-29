Петр Келлнер, найбагатша людина в Чехії загинув під час катастрофи вертольота Airbus AS350 B3 неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска (США). Йому було 56 років.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Крім Келлнера на борту були ще п’ять осіб, відпочивали на гірськолижному курорті та вирушили для занять екстремальним спортом хелі-скі. Вертоліт розбився біля льодовика Кник на Алясці.

Загинули ще п’ятеро осіб: громадянин Чехії Бенжамен Ларош, а також два американських гіди та пілот. Одна людина ушпиталена. Її стан важкий, але стабільний.

У поліції штату Аляска повідомили виданню, що Національна рада з безпеки проведе розслідування, щоб визначити причину аварії. Рятувальники також повідомили, що їх повідомили о 22:00 в суботу, що вертоліт не повернувся з екскурсії та що біля льодовика Кник були помічені уламки катастрофи.

За даними ложі, містер Келлнер був частим гостем і другом курорту. Його інвестиційна компанія PPF Group також підтвердила смерть в заяві, опублікованій в понеділок, в якому говориться, що аварія розслідується.

Келлнер заробив перший капітал в 1990-х роках після створення інвестиційного фонду, який він використовував для придбання контрольного пакета акцій найбільшої страхової компанії країни.

У жовтні минулого року він придбав велику європейську мережу мовлення за $ 1,1 мільярда, викликавши занепокоєння в Чехії щодо того, що ця мережа може втратити незалежність. Але в опублікованій заяві Келлнер зазначив, що покупка була обумовлена ​​”почуттям відповідальності” і пообіцяв, що мережа збереже свою об’єктивність.

За повідомленнями чеських ЗМІ, PPF Group також пожертвувала мільйони респіраторів і масок, тисячі наборів для тестування на коронавірус, щоб допомогти Чехії в боротьбі з пандемією.

Келлнер був одружений, мав четверо дітей.