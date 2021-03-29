Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Крім Келлнера на борту були ще п’ять осіб, відпочивали на гірськолижному курорті та вирушили для занять екстремальним спортом хелі-скі. Вертоліт розбився біля льодовика Кник на Алясці.
Загинули ще п’ятеро осіб: громадянин Чехії Бенжамен Ларош, а також два американських гіди та пілот. Одна людина ушпиталена. Її стан важкий, але стабільний.
У поліції штату Аляска повідомили виданню, що Національна рада з безпеки проведе розслідування, щоб визначити причину аварії. Рятувальники також повідомили, що їх повідомили о 22:00 в суботу, що вертоліт не повернувся з екскурсії та що біля льодовика Кник були помічені уламки катастрофи.
За даними ложі, містер Келлнер був частим гостем і другом курорту. Його інвестиційна компанія PPF Group також підтвердила смерть в заяві, опублікованій в понеділок, в якому говориться, що аварія розслідується.
Келлнер заробив перший капітал в 1990-х роках після створення інвестиційного фонду, який він використовував для придбання контрольного пакета акцій найбільшої страхової компанії країни.
У жовтні минулого року він придбав велику європейську мережу мовлення за $ 1,1 мільярда, викликавши занепокоєння в Чехії щодо того, що ця мережа може втратити незалежність. Але в опублікованій заяві Келлнер зазначив, що покупка була обумовлена ”почуттям відповідальності” і пообіцяв, що мережа збереже свою об’єктивність.
За повідомленнями чеських ЗМІ, PPF Group також пожертвувала мільйони респіраторів і масок, тисячі наборів для тестування на коронавірус, щоб допомогти Чехії в боротьбі з пандемією.
Келлнер був одружений, мав четверо дітей.
- Напередодні у Мексиці сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули шість осіб.