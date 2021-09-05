Віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек дасть свідчення поліції про обставини своєї пропущеної поїздки до Москви.

Про це повідомляє суспільний мовник Česká televize.

Раніше місцеве видання Seznam Zprávy повідомило, що у квітні Гамачек збирався поїхати до Москви з метою отримати вакцини проти коронавірусу в обмін на інформацію про розслідування вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце.

Напередодні цієї поїздки прем’єр Андрій Бабіш і Гамачек оголосили, що у вибухах обґрунтовано підозрюються співробітники російської військової секретної служби ГРУ.

Це повідомлення лягло в основу розслідування Національного центру проти організованої злочинності (NCOZ). В кінці травня NCOZ звернувся до Палати депутатів з проханням надати протоколи засідань Постійної палати депутатів з контролю за військовою розвідкою, які стосувалися справи Врбетіце. Справу було відкрито у травні, слідство має бути завершене в листопаді.

Гамачек неодноразово заперечував звинувачення та позивався проти Seznam Zprávy. У вівторок, 7 вересня, Гамачека буде допитано у справі.

“Я з’явлюся в поліцію у вівторок. Я чесно опишу, як все пройшло. Очевидно, що жодного злочину там не було”, — сказав очільник МВС.

Вибухи у Врбетіце

17 квітня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали до Праги, а потім до Моравсько-Силезького та Злінського країв. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти, на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата після рішення чеського МЗС вислати 18 російських дипломатів.

Уряд Словаччини вислав з країни трьох російських дипломатів у відповідь на організацію РФ вибухів у Чехії. Литва, Латвія й Естонія також вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Згодом депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову з закликом до уряду вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду після вибуху у Врбетіце у 2014 році. За даними сайту idnes.cz, сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.