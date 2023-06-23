Джерело: Euronews
Мартіна Беднаржова говорила своїм учням, що “на Донбасі з 2014 року українці вбивали, палили та знімали шкіру з громадян Росії”.
“Вона заперечувала війну, наприклад, заявляючи, що в Києві нічого не відбувається”, – сказав адвокат Річард Петрасек.
Проте учні записали її слова, і вчительку звільнили зі школи та затримали. Її також звинуватили у запереченні та виправданні геноциду.
Мартіна Беднаржова відмовилась коментувати свої слова журналістам у залі суду.
Експерт-аналітик Роман Мака вважає, що Беднаржова є жертвою “російської пропаганди війни” та додав, що “вона настільки повірила в це, що почала розповідати це в школі та вбивати в голови дітям, що я вважаю неприйнятним”.
Суд заявив, що вчинок обвинуваченої не був злочином, а жінка помилилась, за що звільнення з роботи було достатнім покаранням. У школі відмовилися коментувати цю справу.
Мартіна Беднаржова в суді визнала провину і заявила, що все, що вона сказала, є лише її думкою.
- Вище військово-політичне керівництво РФ продовжує здійснювати послідовні кроки, спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення ТОТ півдня України.
- Французька державна структура протидії іноземному впливу VIGINUM викрила Росію у проведенні масштабної “цифрової кампанії дезінформації” проти Франції, що здійснювалася за допомогою фейкових інтернет-сайтів.
- У Чехії проросійські мітингувальники закликали уряд піти у відставку.