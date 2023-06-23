Невдовзі після російського вторгнення в Україну вчителька Мартіна Беднаржова сказала дітям у початковій школі в Празі, що війни немає та виправдовувала геноцид. Суд вирішив, що вчинок жінки не був злочином.

Джерело: Euronews

Мартіна Беднаржова говорила своїм учням, що “на Донбасі з 2014 року українці вбивали, палили та знімали шкіру з громадян Росії”.

“Вона заперечувала війну, наприклад, заявляючи, що в Києві нічого не відбувається”, – сказав адвокат Річард Петрасек.

Проте учні записали її слова, і вчительку звільнили зі школи та затримали. Її також звинуватили у запереченні та виправданні геноциду.

Мартіна Беднаржова відмовилась коментувати свої слова журналістам у залі суду.

Експерт-аналітик Роман Мака вважає, що Беднаржова є жертвою “російської пропаганди війни” та додав, що “вона настільки повірила в це, що почала розповідати це в школі та вбивати в голови дітям, що я вважаю неприйнятним”.

Суд заявив, що вчинок обвинуваченої не був злочином, а жінка помилилась, за що звільнення з роботи було достатнім покаранням. У школі відмовилися коментувати цю справу.

Мартіна Беднаржова в суді визнала провину і заявила, що все, що вона сказала, є лише її думкою.