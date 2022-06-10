Чеська компанія RegioJet з 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Потяг дублюватиме маршрут проходження гуманітарних поїздів, які відправляються з Праги до польського міста Перемишль. Саме це місто від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України приймало біженців та гуманітарну допомогу.

Пасажири зможуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва — 639 крон (близько 25 євро).

“RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів і друзів”, – повідомляється у пресрелізі менеджера закордонних проєктів Терези Птачкової.