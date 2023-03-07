Чеський виробник надувних макетів HIMARS і танків Abrams, який раніше спеціалізувався на “повітряних” рекламних виробах, має співвласників з Росії.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Нещодавно чеська компанія Inflatech повідомила про зростання попиту на гумово-шовкові репліки військової техніки, зокрема, прототипів танків та американських установок HIMARS.

Відтак, за інформацією видання Seznam Zprávy, співвласник компанії Войтєха Фрессера розповів про те, що попит на надувні моделі військової техніки значно зріс після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Компанія вже випустила близько 30 різних моделей, які поставляє в кілька країн світу.

За словами співвласника, мета надувних макетів – бути “дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, аби ввести в оману ворога”. До основних моделей компанія додала і ракетні системи HIMARS.

Проте, як зʼясували журналісти “Голосу Америки”, майже 50% Inflatech перебуває у власності осіб з офіційним місцем проживання у Москві.

За даними адвоката із Праги Богдана Зубача, публічний реєстр комерційних корпорацій Чехії (Комерційний реєстр Чеської Республіки) свідчить, що окрім Ріхарда і Войтеха Фрессерів, частками статутного капіталу компанії Inflatech також володіють Віктор Таланов і Андрій Парфьонов, які проживають у столиці РФ.

Адвокат Богдан Зубач зазначив, що згідно з реєстром, ця компанія була зареєстрована у Чехії 29 травня 2014 року, через місяць після вторгнення російських військ на схід України.

Водночас за словами чеського співвласника компанії Inflatech Войтєха Фрессера, їхня компанія не постачає надувні макети військової техніки Росії. За інформацією видання Seznam Zprávy, макети танків та іншої техніки “хоч і є моделями, але класифікуються як військова техніка”.

Проте у виданні підкреслили, що представники ЗСУ повідомляють, що російські війська як на окупованих територіях, так і в Білорусі, також користуються макетами військової техніки, надувними та дерев’яними. Втім не уточнювали, які саме компанії постачають їх російському війську.

Раніше начальник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в етері телемарафону “Єдині новини” заявляв, що росіяни встановлюють надувні гумові танки на своїх позиціях в Україні, щоб ЗСУ завдавали ударів по хибних цілях.

А речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на пресконференції в Укрінформі повідомляв, що “з метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною регіонах дерев’яні муляжі танків”.

За даними інформагентства Reuters, надувні “приманки” можуть бути розміщені на передовій, щоб ввести в оману ворога та викликати на себе ворожий вогонь. Вони виготовлені із синтетичного шовку. Окрім того, що вони вводять противника в оману візуально, вони мають тепловий слід і з’являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку.

Один макет надувного танка можуть перенести від двох до чотирьох солдатів (вага одного “фейкового” HIMARS без теплогенератора та компресорного обладнання – 43 кг), надути їх можна за 10 хвилин. Ціна таких прототипів – від 10 000 до 100 000 доларів.