Поздоровлення вони опублікували у Facebook.

“Цими вихідними відзначають свої дні народження два моїх рідних міста. Першому виповнюється 1538 років. Друге – трішки молодше. Йому 245. Це Київ та Кривий Ріг. Чи можливо їх порівнювати? Ні. Це все одно, що обирати, кого ти любиш більше – маму чи тата. У Кривому Розі я народився, а в Києві остаточно став саме тим, ким я є. Кривий Ріг подарував перших друзів і перше кохання. І всі ми разом опинились у Києві, який зробив і дружбу, і кохання тільки міцнішими. У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син”, – написав Зеленський.

Він нагадав, що в Кривому Розі, в РАГСі, дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в Парламенті, присягнув на вірність українському народові.

“хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від “вірусу поганих доріг”, тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років!”

Перша леді Олена Зеленська також привітали Київ з днем народження.

“У мене є друг. Ми з ним разом уже майже двадцять років. Для мене це – половина життя. Для нього – мить. Найкрасивіший з усіх! Я бачила багатьох, але завжди люблю повертатися до нього. Той, хто з першого дня прийняв мене такою, як я є, і подарував безліч щасливих моментів… З днем народження тебе, друже! Як тебе не любити, якщо ти мій?” – написала вона.