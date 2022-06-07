Суд засудив чотирьох громадян України до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у підготовці до бойових дій проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Івано-Франківський міський суд визнав винними чотирьох осіб у державній зраді та визнанні правомірною збройної агресії РФ.

Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, суд прийняв рішення про знищення речових доказів у справі – паспортів громадян так званої “ДНР”, а також одягу військовослужбовців збройних сил РФ.

“Прокурори у суді довели, що засуджені – троє стрільців і кулеметник 115 полку 3 батальйону 2 роти 2 взводу армії так званої “ДНР”, які були громадянами України й перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. Вони брали участь у підготовці до проведення бойових дій загарбників проти України”, – йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року засуджені прибули на територію Харківської області з метою подальшої окупації території України збройними силами Росії. Натомість там їх затримали військовослужбовці Збройних Сил України.