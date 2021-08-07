Четверо українців намагалися перетнути кордон із Польщею з фальшивими COVID-сертифікатами європейського зразка, за що отримали покарання у вигляді 4 місяців ув'язнення (з випробувальним терміном).

Про це повідомляє пресслужба прикордонного відомства Польщі.

Чоловіки прибули на кордон у Корчовій на автобусі, який перевозив громадян України на роботу до Польщі.

Під час перевірки офіцер прикордонної служби виявив, що четверо чоловіків віком від 18 до 23 років мали підроблені сертифікати ЄС, що підтверджують вакцинацію проти коронавірусу COVID-19. Зокрема, сертифікати містили реальні особисті дані, натомість штрихкоди стосувалися інших громадян України. Ці дані були встановлені завдяки швидкій верифікації QR-коду.

Варто зазначити, що наявність сертифікату про вакцинацію європейського зразка звільняє у Польщі від необхідності самоізоляції тривалістю 10 днів. Інших способів скоротити термін самоізоляції наразі польське законодавство не передбачає.

Українцям висунули звинувачення у використанні фальшивих документів, у чому вони зізналися. Чоловіки розповіли, що самі підготували та підробили сертифікати.

За такий злочин вони отримали покарання у вигляді 4 місяців позбавлення волі, однак з випробувальним терміном 1 рік.

Нагадаємо, що в середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години. Про те, хто може отримати COVID-сертифікат, розповідалося в матеріалі.

На початку серпня український сертифікат вакцинації в застосунку “Дія” успішно пройшов технічне оцінювання з боку Європейського союзу.