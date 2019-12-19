Чверть громадян України вважають, що миру на Донбасі можна досягнути менш ніж за один рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.

Такої думки дотримуються 24 % опитаних.

Третина респондентів впевнені, що для цього буде потрібно від одного до п’яти років. Водночас 16 % респондентів заявили, що для досягнення миру необхідно більше ніж п’ять років. І лише 7 % висловили думку, що встановити мир на окупованому Донбасі неможливо.

Стосовно тривалості повного повернення територій окупованого Донбасу, то тут думки також відрізняються. Так, 22 % вважають, що для цього потрібно понад п’ять років, а третина — що від одного до п’яти років.

І лише 14 % опитаних стверджують, що потрібно менше ніж рік. Ще 9 % заявили, що окуповані території на Сході України повернути неможливо.

“У швидке встановлення миру частіше за інших вірять жителі Сходу, проте щодо термінів реінтеграції думки менш оптимістичні”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.