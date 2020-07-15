Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3798 проголосували 350 нардепів.

Згідно з календарним планом, четверта сесія ВР стартує 1 вересня 2020 року і триватиме до 22 січня 2021 року.

Планується, що 10 тижнів Рада працюватиме в режимі пленарних засідань.

Ще 7 тижнів нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. А на проведення “години запитань до Уряду” у Верховній Раді буде виділено 10 годин.

Зокрема, у вересні і жовтні плануються по два пленарні тижні, в листопаді – три, в грудні – один пленарний тиждень і в січні 2021 року – два тижні виділені для роботи в сесійній залі ВР.