Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний проєкт постанови № 3798 проголосували 350 нардепів.
Згідно з календарним планом, четверта сесія ВР стартує 1 вересня 2020 року і триватиме до 22 січня 2021 року.
Планується, що 10 тижнів Рада працюватиме в режимі пленарних засідань.
Ще 7 тижнів нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. А на проведення “години запитань до Уряду” у Верховній Раді буде виділено 10 годин.
Зокрема, у вересні і жовтні плануються по два пленарні тижні, в листопаді – три, в грудні – один пленарний тиждень і в січні 2021 року – два тижні виділені для роботи в сесійній залі ВР.
- Верховна Рада України має намір оновити в регламенті ВР перелік поважних причин, які є підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях.
- У жовтні минулого року Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроєкт про позбавлення народних депутатів виплат за прогули.