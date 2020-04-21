Про це він написав у Facebook.

Владислав Рашкован підкреслив, що падіння торкнулося “не всієї нафти, а тільки сирої нафти WTI – West Texas Intermediate”.

В понеділок увечері також в мінус пішли і котирування нафти на європейському спот-ринку, але не так катастрофічно для Urals та Brent.

Отже, які були причини падіння?

Падіння попиту не нафта в зв’язку зі всесвітнім карантином знизило побутове споживання, в т.ч. в зв’язку з закінченням опалювального сезону. Автовласники зменшили споживання в рази. Важливим фактором також є обмеження пасажирських і промислових авіарейсів. У багатьох країнах спад економічної активності теж знижує попит на енергетичні commodities;

Подальше зростання пропозиції нафти на ринку. Це почалося з моменту, коли на тлі зниження попиту країни-члени ОПЕК + планували знизити видобуток нафти, але так і не змогли домовитися. Росія вийшла з угоди ОПЕК +, а Саудівська Аравія замість зниження видобутку, вирішила її підвищити. За Саудівською Аравією такий же крок зробили і інші учасники, побоюючись зниження цін в майбутньому і бажаючи продати більше нафти прямо зараз.

10 днів тому країни ОПЕК + все ж досягли нових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти (десь на 10%). Але ці домовленості почнуть діяти тільки з травня, і відповідно до них, країни тільки поступово будуть знижувати видобуток. А нафта треба завантажувати в сховища прямо зараз, коли видобуток все ще велика. Більшість експертів вважає, що зниження на 9,7 млн ​​барелів на добу вже не допоможе стабілізації ринку, і ОПЕК треба знову зустрічатися для нової угоди.

Як результат величезна перевищення пропозиції над попитом прямо зараз, яке треба або переробляти (WTI crude oil – це сира нафта), або зберігати, чекаючи більшого попиту в майбутньому. За даними міненерго США, добові обсяги переробки нафти знижуються вже другий тиждень поспіль, запаси нафти за минулий тиждень виросли на 19,25 млн барелів, перевершивши очікування експертів в півтора рази.

А ми пам’ятаємо, що, якщо ви купили цей контракт, то нафту треба кудись закачувати, а закачувати нікуди – сховища нафти забиті. Зливати в океан теж не варіант.

Додатковий негатив ринку додає той факт, що в танкерах, які борознять морські простори від Сінгапуру до Нью Йорка, також вже накопичилися рекордні 160 млн барелів сирої нафти (тобто замість логістичної функції танкери зараз використовуються як пересувні сховища, не особливо поспішають в порт призначення – їх просто ніде розвантажувати).