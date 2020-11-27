Розмови про людей, які є супротивниками щеплень, викликають занепокоєння. Але чи насправді антивакцинатори мають суттєвий вплив на рівень вакцинації та захворюваності?

З цим питанням в статті для газети Financial Times намагався розібратись колумніст Сімон Купер.

Купер мешкає в Парижі й він зазначає, що його країна сподівається якомога швидше розпочати щеплення, аби захистити людей старше 65 років та інші вразливі до коронавірусу групи населення.

Паралельно з цим опитування засвідчують, що 43-50% французів заявляють, що, ймовірно, відмовляться від вакцинації. Це пов’язано з поширенням конспірологічної теорії про те, що президент Еммануель Макрон та великі гравці фармбізнесу нібито отримуватимуть прибуток від небезпечної вакцини.

У зв’язку з цим Купер зробив спробу проаналізувати, який насправді вплив мають антивакцинатори.

“Розмови антивакцинаторів викликають занепокоєння. Однак це лише розмови. Соціальні медіа зробили цю найважчу епоху в історії. Обмін теоріями змови в Інтернеті викликає захопливі диверсії, змушуючи людей відчувати, що вони випили “червону пігулку” і побачили правду. Однак більш показовою є їхня поведінка”, — зазначив він.

Так, у реальному житті, коли справа стає серйозною, майже кожен врешті-решт обирає вакцинацію, пише Купер.

Купер зауважує, що тих, хто вагається стосовно вакцин, стає дедалі більше в розвинених країнах. Франція, наприклад, у 2018 році, згідно з опитуванням благодійного фонду Wellcome Trust, що фінансує дослідження у сфері біології та медицини, була найбільш скептично налаштованою щодо вакцини серед 140 країн. У бідніших країнах, де більше людей на власні очі бачили, як помирають від інфекційних хвороб, більшість навпаки прагнуть отримати доступ до вакцин.

Утім, поширення антивакцинаторських настроїв не має значного впливу на загальну картину. Тут Купер наводить як приклад ту ж Францію, де рівень вакцинації зростає: 98,6% немовлят, народжених на початку того ж 2018 року, отримали “шестивалентну” вакцину, яка захищає від шести хвороб, включаючи гепатит B та правець. Ця вакцина є обов’язковою, але батьки можуть відмовитися від неї.

У США, де відмовитися від щеплення легше, до цього вдаються не більше 7% осіб (частка залежить від того, про яку вакцину йдеться). Віш Вісванат з Гарвардської школи громадського здоров’я вважає, що ця невелика група “отримує непропорційну частку уваги”.

У деяких країнах, як Велика Британія, рівень вакцинування знижується. Зокрема, кількість зроблених щеплень проти кору, епідемічного паротиту та краснухи зменшується вже п’ятий рік поспіль. Однак, оскільки майже всі решта дітей отримують вакцинацію, невакциновані можуть почуватися в безпеці через колективний імунітет. Винятками стають міста, де зустрічається чимала кількість антивакцинаторів та епідемії. Але попри байдужість дорослих до кору, зумовлену, серед іншого, ефективністю вакцини від хвороби, за майже за рік (з липня 2019 по червень 2020) у країні не було зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби.

Антивакцинатори та коронавірус

На думку фахівців, такі ж тенденції, що спостерігаються з іншими вакцинами, можуть бути й щодо вакцини проти COVID-19.

“Якщо вакцини проти COVID-19 виявляться ефективними, безпечними та широко доступними, я думаю, що зрештою на них погодиться дуже велика частина людей”, — каже Віш Вісванат.

На думку Купера, вакцина, ймовірно, не буде обов’язковою, бо уряди небагатьох країн наважилися б піти на це. Але можливо й те, що довідка про вакцинування буде потрібна повсюдно: для навчання, роботи, для подорожей тощо.

На думку Хайді Ларсон з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, спершу деякі люди вагатимуться та обиратимуть почекати та перевірити, чи буде вакцина, що так швидко затверджена, насправді безпечною та ефективною.

За прогнозами експертів, щойно вакцинація розпочнеться без негативних наслідків, попит на вакцину буде зростати. Примітно, що вразливі групи, зокрема, літні люди, вже зараз демонструють в опитуваннях менший рівень невизначеності у питанні вакцинації проти коронавірусу.

Безумовно, меншість, яка буде проти вакцини, залишиться, але вчені вважають, що через те, що коронавірус є менш інфекційним, ніж кір, для створення колективного імунітету було б достатньою вакцинувати 50-70% населення.

На цьому тлі фахівці вже зараз радять представникам влади більше думати про те, як переконати тих, хто ще не визначився стосовно вакцини. Ларсон радить наголошувати на тому, що щеплення допоможе кожному подбати про безпеку інших, а Вісванат — публічно повідомляти про інциденти, які можуть підживлювати теорії змови, наприклад, про випадки занедужання тих, хто вакцинувався.