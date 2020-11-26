Мільйони людей по всьому світу подорожують літаками. Але зараз авіагалузь та й самі пасажири зіткнулися з новим викликом – пандемією коронавірусу COVID-19.

Наскільки безпечно літати в нових умовах – розбиралися журналісти американського видання The New York Times.

За місяці, що минули відтоді, як пандемія COVID-19 змусила закрити кордони і припинити авіаперельоти (з березня цього року), були опубліковані численні дослідження із вказаного питання. У багатьох з них йшлося про те, що ризик зараження коронавірусом під час авіаперельоту дуже низький.

Відповідно до одного з досліджень, результати якого публікувало Транспортне командування Збройних сил США, “загальний ризик впливу від аерозольних патогенів, таких як коронавірус” на борту літака “дуже низький”. Дослідження проводилося з використанням літаків Boeing 767-300 та Boeing 777-200. Протягом восьми днів було здійснено понад 300 викидів аерозольних патогенів. У результаті виявилося, що аерозоль “швидко розбавляється за рахунок високої швидкості повітрообміну” в салоні літака.

Спочатку в результатах дослідження говорилося, що людина повинна перебувати поруч із інфікованим COVID-19 пасажиром не менше 54 годин, щоб також заразитися (отримати ту дозу вірусу, яка могла б викликати захворювання). Однак згодом твердження про “54 години” видалили зі звіту через побоювання, що воно “може бути неправильно витлумачено”.

Як наголошується в статті, експерти з інфекційних захворювань, охорони здоров’я та аерокосмічної інженерії в основному погоджуються з висновками цього та інших подібних досліджень. Однак наголошують, що можуть бути і винятки.

Так, фіксувалися випадки зараження COVID-19 під час авіаперельотів (хоч їх і не можна назвати масовими).

Наприклад, у вересні чоловік, котрий летів з Дубая в Нову Зеландію, здав негативний тест на COVID-19, але насправді був інфікований і заразив інших пасажирів. У літаку знаходилися 86 пасажирів, і у семи з них потім виявили коронавірус (незважаючи на те, що на них були маски і рукавички під час польоту). Всі ці сім пасажирів сиділи в межах чотирьох рядів у літаку. Генетична послідовність вірусу у шести з них була ідентична.

У жовтні був опублікований звіт у медичному журналі Eurosurveillance, який видається Європейським центром профілактики та контролю захворювань. У ньому йшлося про те, що у 13 з 49 пасажирів, котрі летіли 7,5-годинним рейсом до Ірландії, виявили COVID-19.

Журналісти The New York Times поспілкувалися з експертами з приводу ключових ризиків авіаперельотів під час пандемії і узагальнили їхні думки.

Про що говорять цифри?

Як пояснили виданню епідеміологи та авіаційні експерти, повідомлення про випадки зараження під час авіаперельотів не дають чіткої картини, скільки людей інфікувалося саме в літаку.

Аби точно дізнатися, скільки пасажирів заразилися на конкретному рейсі, необхідно, щоб всі вони були протестовані на COVID-19 після приземлення.

“Люди, у яких результати тесту виявилися позитивними, як тільки вони вийшли з літака, імовірно, були інфіковані і під час польоту”, – заявив Девід Фрідман, лікар-інфекціоніст з Університету Алабами.

Потім експерти радять тестувати всіх пасажирів кілька разів протягом декількох тижнів, поки вони будуть ізольовані (щоб переконатися, що вони не заразилися вірусом).

Всі згодні з тим, що повітря в літаку добре фільтрується

Експерти з різних сфер сходяться на думці, що повітря в салоні літака дуже добре фільтрується, і шанси заразитися коронавірусом під час польоту невеликі.

Так, у більшості літаків є так звані високоефективні повітряні фільтри HEPA. Вони можуть затримувати 99,97% часток розміром не менше 0,3 мікрона.

Повітря проходить через фільтр, і частинки затримуються усередині. Віруси, подібні COVID-19, менші за розміром, ніж ті, які захоплює фільтр, однак вони мають тенденцію групуватися на більших краплях вологи, які й потрапляють у пастку.

У більшості літаків переробляється через фільтр від 25 до 30% повітря в салоні.

Решта 70-75% повітря виводяться з лайнера кожні кілька хвилин (тобто свіже повітря потрапляє в літак кожні дві-п’ять хвилин, залежно від розмірів лайнера).

“Циркуляція повітря в літаку краща, ніж в офісній будівлі, краща, ніж у вашій квартирі, тому що повітря змінюється частіше протягом години”, – наголосив у коментарі виданню доктор Фрідман.

Але однієї фільтрації недостатньо

Як пояснила Саскія Попеску, епідеміолог із Аризони, вентиляція – це всього лише одна частина головоломки. Дотримання дистанції і захисні маски також важливі для зниження ризику інфікування COVID-19 як на борту літака, так і в інших місцях.

Раніше, коли вперше стало відомо, що соціальне дистанціювання може знизити ризик зараження коронавірусом, багато авіакомпаній почали залишати середні місця в салоні вільними, щоб збільшити відстань між пасажирами. Однак в останні місяці багато авіакомпаній змінили свою політику і почали розсаджувати людей на всі місця, заявляючи, що безпеку пасажирів забезпечать захисні маски.

Опитані The New York Times експерти наполягають, що авіакомпанії повинні і надалі застосовувати практику соціального дистанціювання в салонах літаків (так само, як і масковий режим).

Як зазначив Ціньян Чен, професор із Університету Пердью в Індіані, чим менше людей знаходиться в літаку, тим нижчий ризик контакту з кимось, хто інфікований COVID-19.

“Менше людей у літаку – це ключ до успіху… Якщо середні сидіння в салоні залишаться вільними, авіакомпанії можуть усунути 40% ризику”, – пояснив він.

І доктор Фрідман, і доктор Чен наголосили, що люди не повинні літати в саморобних масках.

“Під час польотів люди повинні використовувати хірургічні/медичні маски – ті, які ви можете купити в коробках по 50 штук за раз”, – заявив доктор Фрідман.

Авіапереліт – це не лише перебування в салоні

Багато досліджень зосереджені на перебуванні пасажирів у салоні літака. Однак у школі громадської охорони здоров’я Гарвардського університету дійшли висновку, що потрібно приділяти увагу трьом етапам авіаперельоту: посадці, власне польоту і висадці.

“Кожен із цих етапів включає унікальні дії, такі як: збереження і вилучення багажу, використання відкидних столиків під час їжі, використання розважальних систем, стояння в проході і користування туалетом”, – відзначають автори дослідження.

Дослідники також припускають, що зменшення кількості ручної поклажі може сприяти зниженню ризику інфікування.

До такого ж висновку дійшли Міхаель Шульц, інженер Інституту логістики та авіації Дрезденського університету (Німеччина) і Йорг Фухте, старший фахівець німецької аерокосмічної компанії Diehl Aviation. Вони виявили, що кількість і тип ручної поклажі, яку люди беруть із собою в салон, впливає на те, як довго пасажири знаходяться в черзі, а також на кількість близьких контактів.

За словами дослідників, за рахунок зменшення кількості ручної поклажі кількість тісних контактів скоротиться на дві третини.

Процес висадки, як правило, відбувається більш спокійно, тому ризики зараження несуттєві. Однак, на думку кількох експертів, злітно-посадкова смуга може стати зоною ризику, якщо на неї буде допущено дуже багато людей, і вони не дотримуватимуться дистанції.

За словами експертів, пасажири повинні залишатися на своїх місцях, поки члени екіпажу не направлять їх до виходу. Весь цей час в салоні повинна працювати система вентиляції.

Їжа та користування вбиральнею створюють ризики

Як пояснив доктор Чен, вбиральні в літаках “можуть бути небезпечні з двох причин”.

По-перше, людина можете доторкнутися до поверхонь, до яких щойно торкався інфікований пасажир.

По-друге, частинки людських відходів, що містять COVID-19, при змиванні води можуть потрапляти в повітря.

“Якщо у мене COVID-19, я користуюся вбиральнею і змивом, а відразу після цього заходить хтось інший, це ризик. Поки у нас немає свідчень того, що люди так інфікувалися, але, згідно з нашими моделями, це можливо”, – розповів Чен.

У зв’язку з цим експерти радять: • почекати 30 секунд або довше, перш ніж увійти до вбиральні, з якої щойно вийшов хтось інший; • використовувати серветку або паперовий рушник, щоб не торкатися голими руками поверхонь (наприклад, таких як дверні ручки і крани).

Доктор Чен також висловився за те, щоб авіакомпанії не розносили їжу всім пасажирам одночасно (щоб люди в салоні одночасно не знімали захисні маски).

“Авіакомпанії подають їжу всім в один і той же час, і це дуже погано, тому що це означає, що все знімають маски одночасно”, – повідомив він.

Ваші дії поза літаком теж мають значення

За словами доктора Чена, людям необхідно подбати про свою безпеку і до посадки в літак: під час перебування в терміналі або ресторані аеропорту, проходження контролю безпеки.

Подібну думку в коментарі виданню озвучили й інші експерти.

“Люди думають, що літак є найнебезпечнішим місцем. Тому вони приймають їжу і напої в ресторані або барі в аеропорту, перебуваючи без маски. Але це ризиковано”, – зазначила епідеміолог Саскія Попеску.