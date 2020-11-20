У Кабінеті Міністрів України поки не підтверджують інформацію про повний локдаун (жорсткий карантин) з другої половини грудня цього року, але і не виключають його.

Про це #Буквам розповів співрозмовник у Кабміні на умовах анонімності.

Так він прокоментував повідомлення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа про повний локдаун.

Раніше Марцінків повідомив наступне про селекторну нараду з прем’єром:

“Ми говорили про “карантин вихідного дня”. Позиція уряду, на жаль, незмінна – “карантин вихідного дня” буде. Крім того, навіть висловлена думка і прем’єр-міністром, навіть те, що я думав, що так буде, що це планова підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучили цифри, що цей локдаун у такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному – 20-25 грудня буде на декілька тижнів локдаун”.

Співрозмовник #Букв зазначив, що мер вирвав слова з контексту, і що Денис Шмигаль говорив про те, що “якщо мери не дотримуватимуться “карантину вихідного дня”, то доведеться запроваджувати повний локдаун”.

Водночас один із високопосадових депутатів так переповів перспективи, які окреслив уряд депутатам:

“Давайте 2-3 тижні глянемо – повинно спрацювати, якщо ні – тоді локдаун…”.