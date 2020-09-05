Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію міністерства щодо можливого введення санкцій проти представників білоруської влади у зв'язку з фальсифікацією виборів тав силовим розгоном протестувальників.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” з Савіком Шустером на телеканалі “Україна”.

Під час шоу колишній прем’єр-міністр (2014-2016) та голова МЗС (2007) Арсеній Яценюк, звертаючись до Дмитра Кулеби, наголосив, що Україна має займати проактивну позицію та ввести персональні та секторальні санкції у відповідь на те, що зараз відбувається у Білорусі.

У відповідь Кулеба зауважив, що Україна вже зараз займає активну позицію. У цьому ключі він пригадав про спільну заяву Люблінського трикутника, про те, що Україна вперше в історії викликала свого посла в Білорусі до Києва. Також він зауважив, що Україна “поставила на паузу все офіційні контакти, зберегли лише дипломатичний канал комунікації”.

Голова МЗС зазначив, що Україна готова відповідати на дії Білорусі симетрично. Це стосується і санкцій.

“Ми готові до найжорсткіших ударів, але кожен удар має бути чітко розрахований. Я чітко публічно заявив, що на кожну дію Білорусі ми будемо відповідати симетрично, якщо вони будуть діяти недружньо стосовно нас. У нас є чітка політика, ми перебуваємо в постійному контакті з нашими партнерами, щоб вживати тих кроків, які дійсно завдадуть максимального удару до тих, хто діє всупереч інтересам України. В тому числі на санкційному треку”, — сказав Кулеба.

Водночас голова МЗС наголосив, що дискусія з приводу можливого введення санкцій проти представників білоруської влади триває.

“Я розмовляю з європейськими партнерами, говорив зі Сполученими Штатами, зі своїм німецьким колегою. Ми, повірте мені, всі розуміємо, що відбувається, і плануємо свої дії, щоб вони були ефективними, а не лише гаслами”, — зазначив він.

На відео з 1:45:00