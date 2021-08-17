17 серпня на Алеї Небесної Сотні в Києві встановили радянські декорації для постановки до Дня Незалежності. Кияни були обурені, активісти зруйнували інсталяцію і були затримані, а правомірність її розміщення залишилася відкритим питанням.

#Букви розбираються, чи було встановлення інсталяції на місці, де під час Революції Гідності вбивали людей, правомірним.

Сьогодні зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили радянські декорації для постановки. Серед декорацій були вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями.

Такі елементи є малими архітектурними формами. Покриття площ, вулиць, доріг, пішохідних зон і доріжок, зелені насадження і власне малі архітектурні форми є елементами благоустрою відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

“Правила благоустрою міста Києва” (п. 3.2.11) передбачають, що розміщення таких елементів можливе тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

Мер Києва Віталій Кличко був обурений встановленням інсталяції і переконував, що місто не давало жодного дозволу на це. Чи звертались замовники або виконавці робіт щодо отримання такого дозволу — наразі невідомо.

Якщо ж виходити з п. 15.2.10 “Правил благоустрою Києва”, проведення деяких робіт, як от встановлення тимчасових споруд (малих архітектурних форм), не вимагає отримання дозволу, але потребує завчасного повідомлення місцевої влади. Чи таке повідомлення було — теж залишається невідомим.

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Важливим є те, що на Алеї Небесної Сотні в Києві в межах Стіни пам’яті заборонено проводити будь-які заходи релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру (п. 2.2 “Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві”). Сюди належить і запланована постановка до Дня Незалежності України.

З цього можна зробити висновок. що навіть за наявності в організаторів інсталяції дозволів на її встановлення (а їхню наявність заперечує Кличко), організатори не мали проводити в цій локації фільмування художньої постановки (сама така мета була ними заявлена).

До того ж місто запланувало до Дня Незалежності виключно покладення квітів на Алеї Небесної Сотні. Жодна постановка не планувалася. Не передбачено проведення постановки з радянськими елементами і в Плані заходів, затвердженому КМУ. #Букви з’ясовують обставини розміщення інсталяції та її вартість.