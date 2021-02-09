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Як повідомлялося раніше, 14 січня експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вирушили до Уханя — міста в Китаї, де були виявлені перші випадки зараження COVID-19. На узгодження візиту групи ВООЗ знадобилися місяці. Китай погодився на це лише на тлі міжнародного тиску. До експертної групи увійшли фахівці з 10 країн світу.

Перших два тижні група експертів була на карантині. Після фахівці вирушили на ринок морепродуктів Хуанань, де було зафіксовано перший спалах захворювання, а також до Уханьського інституту вірусології, який підозрювали в причетності до розповсюдження вірусу.

За словами керівника місії ВООЗ Пітера Бена Ембарека, ця поїздка не змогла кардинально змінити уявлення про перші дні пандемії, але “додала деталей до цієї історії”.

Коли коронавірус почав поширюватися серед людей?

Ембарек зазначив, що дослідники вивчали зразки крові, узяті на аналіз до грудня 2019 року, коли епідемія, як вважається, почалася, щоб перевірити, чи міг вірус почати циркулювати раніше.

“Намагаючись зрозуміти ситуацію в грудні 2019 року, ми вдалися до дуже докладного та глибокого пошуку випадків, які могли мати місце раніше того ж року і які залишилися поза увагою. І був зроблений висновок, що ми не знайшли доказів великих спалахів, які могли бути пов’язані з випадками COVID-19, до грудня 2019 року в Ухані або де-небудь ще”, — наголосив він.

Коронавірус створили в лабораторії?

Експерти вважають витік коронавірусу з лабораторії настільки малоймовірним, що від розгляду гіпотези в майбутніх дослідженнях краще відмовитися.

“Результати показують, що гіпотеза про інциденти в лабораторіях вкрай малоймовірно може пояснити поширення вірусу серед людей”, — сказав Ембарек.

Чи винні кажани?

За словами Ембарека, найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини.

Експертка групи Маріон Купманс, вірусологиня з Нідерландів, зазначила, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу. Йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина.

Однак цю версію, наголосив Ембарек, також необхідно досліджувати додатково.

“Можливий шлях від будь-яких вихідних видів тварин до ринку Хуанань міг бути дуже довгим і заплутаним, а також міг включати пересування через кордони”, — сказав голова експертної групи.

Вірус передався людині через заморожені харчові продукти?

Китай неодноразово просував ідею про те, що вірус може передаватися через заморожені продукти. Були й неодноразові заяви про виявлення слідів коронавірусу на імпортній упаковці харчових продуктів.

Ембарек сказав, що команда виявила на ринку продавців заморожених продуктів тваринного походження, зокрема вирощених на фермах диких тварин, і вказав на те, що вивчення ланцюжків постачі має сенс. Водночас він зазначив, що поки неясно, чи може людина заразитися вірусом через заморожені продукти.