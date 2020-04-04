Чи допомагають маски в боротьбі з пандемією? Досвід Азії

У країнах Азії використання медичної маски вважається одним з ключових заходів у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19. При цьому ВООЗ рекомендує носити їх тільки хворим. Чи допомагають маски в боротьбі з пандемією?

Про це пише CNN.

Уряди багатьох країн світу закликають людей носити маски для захисту від коронавірусу. В Азії досвід застосування масок відзначається більш низькими показниками інфікування і швидшим стримуванням спалахів.

В інших частинах світу це викликає дисонанс, оскільки органи громадської охорони здоров’я, політики і представники ЗМІ впевнено заявляють, що маски не допомагають, і закликають людей замість цього мити руки і підтримуватися соціальне дистанціювання.

Наприклад, американський хірург Джером Адамс в кінці лютого написав своєму Twitter-акаунті: “Досить купувати маски!”, тому що, за його словами, вони не захищають від зараження COVID-19.

Тоді ж директор Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC) Роберт Редфілд, виступаючи перед законодавцями, на питання, чи повинні люди носити маски, відповів: “Ні”.

Тепер він уже не так впевнений. У понеділок Редфілд сказав, що CDC переглядає свої рекомендації і може порекомендувати загальне використання масок для захисту від інфекції спільноти. Ймовірно, це всього лише питання часу.

Минулого місяця експерт з мікробіології в Каліфорнійському університеті в Берклі Едріан Берч зазначив, що “незважаючи на те, що всі твердять, що маски “не працюють” ви, ймовірно, не бачили хоч якихось вагомих доказів на підтримку цього твердження, так як їх не існує”. За його словами, насправді, є докази прямо протилежного: маски допомагають запобігти вірусним інфекціям, подібним до нинішньої пандемії.

Берч наголосив, що системний аналіз опублікованих досліджень з даної теми містить переконливі докази на підтримку носіння масок на прикладі епідемії атипової пневмонії 2003 року. Одне дослідження громадського поширення в Пекіні показало, що “постійне носіння маски в громадських місцях знижувало ризик зараження ГРВІ на 70 %”. ГРВІ, як і COVID-19, є респіраторним захворюванням, що викликається тим же коронавірусним сімейством вірусів.

Досвід Азії

У той час як атипова пневмонія поширилася по всьому світу, осередок епідемії перебував у Азії, особливо в материковому Китаї та Гонконзі. З самого початку Гонконг і багато інших азіатських урядів рекомендували людям носити маски постійно, незалежно від того, чи є у них симптоми вірусу чи ні. Незважаючи на те, що деякі ЗМІ кричать про “одержимість” Азії масками для обличчя, ця тактика, очевидно, сприяла запобіганню спалаху.

Зазначається, що Тайвань, Південна Корея і материковий Китай, які широко використовують маски, домоглися великих успіхів у запобіганні великих спалахів або в їх стримуванні, ніж Європа і Північна Америка, де маски або не використовуються, або їх важко знайти.

Протиріччя

У своєму керівництві щодо коронавірусу CDC зазначає, що він поширюється головним чином “через дихальні краплі, які утворюються, коли інфікована людина кашляє або чхає”, які “можуть потрапити в рот або ніс людей, які знаходяться поблизу або можуть вдихатися в легені”.

Агентство рекомендує, щоб хворі носили маску для обличчя або іншим чином намагалися “прикрити свій рот під час кашляння і чхання”, в той же час люди, що доглядають за ними повинні також носити лицьову маску, коли вони знаходяться в одній кімнаті. Проте, в тих же порадах, CDC зазначив, що, якщо у людини немає симптомів носити маски для обличчя “не потрібно”.

Ця заява спантеличила багатьох людей, особливо тих, хто виступає за використання масок в якості запобіжного заходу. CDC, поряд з ВООЗ і декількома іншими органами та експертами громадської охорони здоров’я, в один голос заявляють, що маски не забезпечують захист в звичайних обставинах, додаючи, що вони необхідні для працівників охорони здоров’я.

Маски працюють

Спроба уникнути браку масок для працівників охорони здоров’я, мабуть, була головним пріоритетом тих, хто виступає проти їх широкого використання. Одна з причин, по якій Редфілд вказав на можливість зміни керівництва по маскам, полягає в тому, що коронавірус може поширюватися, коли у людей немає симптомів, отже, всі повинні закривати свої обличчя.

Однак поширення вірусу до того, як у людей з’являються симптоми, не новина. Це широко відомо з перших тижнів спалаху хвороби, а в останні місяці докази тільки посилилися.

Видання зазначає, що, якби, починаючи з січня, люди носили маски можна було б уникнути такого масштабного поширення коронавірусу.