Чи допоможе ізоляція, карантин і соціальне дистанціювання зупинити коронавірус

Про це пише Vox.

Коронавірус все більше поширюється в США. Як швидко і далеко він пошириться, скільки людей захворіє і скільки з них помре, поки невідомо.

Зазначається, що чиновники громадської охорони здоров’я країни мають багато інструментів для уповільнення поширення вірусу, і, як показує досвід Китаю, використання цих інструментів дійсно може допомогти.

Станом на 2 березня, було зареєстровано 43 випадки зараження в 10 штатах США і шість випадків смерті. У штаті Вашингтон вірусологи підозрюють, що вірус циркулює протягом декількох тижнів. Там державні чиновники розглядають можливість закриття шкіл і розширюють тестування на хворобу.

Водночас, федеральний уряд може застосовувати і інші заходи такі, як обмеження на в’їзд через кордон або карантин. При цьому, люди і самі можуть запобігти поширенню вірусу.

Зазначається, що існує три інструменти охорони громадського здоров’я, які можливо в цьому допоможуть. Окрім дотримання особистої гігієни, існує кілька інших широких стратегій охорони громадського здоров’я, які використовуються для придушення вірусного спалаху. Це, зокрема, ізоляція хворих пацієнтів і відстеження їх контактів, карантин, а також соціальне дистанціювання.

Ізоляція відокремлює людей з підтвердженими інфекціями від інших людей, щоб вони могли одужати, заражаючи кого-небудь ще. Карантин обмежує пересування людей, які можуть бути схильні до інфекції, але вони ще не хворі. А соціальне дистанціювання відноситься до цілого ряду тактик, спрямованих на те, щоб люди не збиралися великими скупченнями, щоб уповільнити поширення вірусу.

Все це з різним ступенем ефективності може допомогти під час спалаху.

Ізоляція

Якщо уряд зможете ідентифікувати всіх, хто був інфікований цим вірусом, і безпечно ізолювати їх від інших людей, поки вони знаходяться на лікуванні, це може зупинити спалахи, для яких немає вакцин або методів лікування.

Але експерти сумніваються, що це можна повністю стримати і зупинити Covid-19.

“Там вже занадто багато недіагностованих випадків. Люди з Covid-19 можуть поширювати вірус до того, як у них з’являться симптоми, або у них можуть бути легкі симптоми, але вони продовжують своє повсякденне життя, поширюючи вірус”, – зазначила професор епідеміології в Університеті штату Кент Тара Сміт.

Карантин

Під час карантину людей, які могли піддатися інфекції, просять залишитися вдома або в іншому місці, ізольованому від інших людей. Карантин може бути націлений тільки на людей, які подорожували з порушених країнам.

Уряди штатів, а також деякі великі міста мають право вводити масовий карантин або ізолювати людей, які могли зазнати впливу вірусу, щоб запобігти поширенню хвороби до того, як вони почнуть відчувати симптоми.

Однак за словами фахівців, докази того, що карантин міг уповільнити поширення минулих спалахів, неоднозначні. Під час спалаху може бути важко визначити тих, кого слід відправити на карантин. Крім того, карантин може і негативно позначитися, що і сталося на круїзному лайнері Diamond Princess, де він привів до зараження великої кількості людей. Окрім цього, є й інші недоліки, наприклад, люди регулярно порушують карантинні заборони.

Соціальне дистанціювання

Ізоляція і карантин залежать від здатності посадових осіб охорони громадського здоров’я швидко виявляти випадки або можливий вплив інфекції. Але що, якщо небезпечний вірус широко циркулює серед населення? В такому випадку дієвим заходом буде соціальне дистанціювання. В цілому, ця дія спрямована на те, щоб люди перебували на відстані один від одного.

“На відміну від карантину і ізоляції, накази про соціальне дистанціювання зазвичай застосовуються до всіх спільнот, а не до окремих осіб”, – пояснив професор права в Вашингтонському юридичному коледжі Ліндсей Уайлі.

За його словами, ці заходи включають в себе відкладання або скасування масових заходів, таких як спортивні заходи, концерти або релігійні збори.

“Місцевий департамент охорони здоров’я може попросити або наказати – приватним підприємствам і організаціям скасувати заходи, на яких, як очікується, збирається велика кількість людей. Або, якщо буде встановлено, що діти грають важливу роль в передачі інфекції, державні та місцеві чиновники можуть розпорядитися закрити державні і приватні школи і дитячі сади. Ці рішення будуть прийматися головним чином на місцевому рівні – місто за містом, округ за округом”, – додав Уайлі.

Він також зазначив, що на ці рішення часто впливають політичні проблеми.