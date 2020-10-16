Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін записав пародію на всенародне опитування, проведення якого ініціював президент України Володимир Зеленський.

Відповідний ролик з’явився в Instagram-акаунті Галкіна.

Заради того, щоб висміяти опитування, шоумен перейшов на українську мову. Він запропонував свої “варіанти” запитань українцям.

Своє відео він підписав: “Спецвипуск для України! Володимир Зеленський і його опитувальник”.

У цілому Галкін озвучив не п’ять, а шість запитань. Він, зокрема, порівняв гарантії безпеки, виписані Будапештським меморандумом, із законами Ньютона.

“Всім привіт. Випадково перед виборами я вирішив поставити тобі п’ять дуже важливих запитань. Перше запитання:” Чи потрібно ставити в куток депутата, який погано поводиться? “Друге запитання: “Чи потрібно скоротити все населення України до 300 депутатів?.. Третє: “Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжкохворих політиків?” Четверте: “У 1687 році був опублікований перший закон Ньютона – закон всесвітнього тяжіння. Чи треба порушити на міжнародному рівні питання: або всі люди виконують цей закон, або ніхто?” – заявив шоумен.

Крім того, Галкін “запитав”, “чи може президент проводити такий референдум щотижня або лише перед виборами?”

А шосте запитання звучить так: “Чи любиш ти регі?”

Перед “запитанням” про медичний канабіс Галкін демонстративно зник з кадру на кілька секунд.

Наприкінці він закликав “ставити лайки й писати коментарі”, а також “підписатися на всіх депутатів “Слуги народу” і отримати безкоштовно медичний канабіс”.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський ініціював проведення всенародного опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. На нього планується винести п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.