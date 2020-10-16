Відповідний ролик з’явився в Instagram-акаунті Галкіна.
Заради того, щоб висміяти опитування, шоумен перейшов на українську мову. Він запропонував свої “варіанти” запитань українцям.
Своє відео він підписав: “Спецвипуск для України! Володимир Зеленський і його опитувальник”.
У цілому Галкін озвучив не п’ять, а шість запитань. Він, зокрема, порівняв гарантії безпеки, виписані Будапештським меморандумом, із законами Ньютона.
“Всім привіт. Випадково перед виборами я вирішив поставити тобі п’ять дуже важливих запитань. Перше запитання:” Чи потрібно ставити в куток депутата, який погано поводиться? “Друге запитання: “Чи потрібно скоротити все населення України до 300 депутатів?.. Третє: “Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжкохворих політиків?” Четверте: “У 1687 році був опублікований перший закон Ньютона – закон всесвітнього тяжіння. Чи треба порушити на міжнародному рівні питання: або всі люди виконують цей закон, або ніхто?” – заявив шоумен.
Крім того, Галкін “запитав”, “чи може президент проводити такий референдум щотижня або лише перед виборами?”
А шосте запитання звучить так: “Чи любиш ти регі?”
Перед “запитанням” про медичний канабіс Галкін демонстративно зник з кадру на кілька секунд.
Наприкінці він закликав “ставити лайки й писати коментарі”, а також “підписатися на всіх депутатів “Слуги народу” і отримати безкоштовно медичний канабіс”.
Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський ініціював проведення всенародного опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. На нього планується винести п’ять запитань:
• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”
• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”
• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”
• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”
• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.
- “Всенародне опитування”, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.