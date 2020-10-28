Підсумки експерименту опубліковані на сайті газети.

The New York Times та Lucid опитали громадян, за кого вони планують голосувати, та попросили їх сфотографувати вміст своїх холодильників. Відібравши фотографії, які надіслали ті, хто вже визначився, за кого голосуватиме, NYT та Lucid створили вікторину, у якій кожен, хто бажає, може спробувати вгадати за фото, прихильником якого з кандидатів є власник холодильнику.

У підсумку журналісти заявили, що досліджувати вміст холодильника виборця, аби возначити, кому він віддасть свій голос, — “набагато надійніше, ніж підкинути монету”. І дійсно, деякі фото холодильників виявилися настільки “промовистими”, що близько 90% опитуваних упізнали, прихильнику якого з кандидатів вони належать.

Однак були і такі, де 90% осіб помилялися:

Журналісти звернулися до коміка Джастіна Макелроя, аби він переглянув деякі зображення і поділився своїми думками. Йому запропонували проаналізувати це зображення:

“Це важко, але якщо мені довелося здогадуватися, фасовані кекси відчувають як щось від Трампа. Крім того, чому вони в холодильнику? Крім того, це величезна пляшка масла? Це заплутаний холодильник. Ця людина тримає арахісове масло в холодильнику, і тому їй слід відмовити в участь у виборах. За винятком цього, ця людина піде за Байдена, тому ніщо не говорить про демократа, як дорогий йогурт”, — сказав він.

І це дійсно був холодильник виборця Байдена.

Дослідники попросили гравців, яки відповіли правильно, обрати предмети, які, на їх думку, є найкращими підказками. Зверху можна побачити, які товари гравці асоціювали переважно з виборцями Трампа, знизу які — з виборцями Байдена:

Ось предмети, які люди вважали підказками, коли неправильно вгадували політичні вподобання власника холодильника:

Опитування компанії MRI-Simmons свідчить, що у прихильників Байдена і Трампа дійсно є “особливі” бренди, яким вони обирають частіше, ніж їхні політичні опоненти. Наприклад, виборці Байдена частіше, ніж інші, обирабть гірчицю Grey Poupon mustard та сік Minute Maid, а прихильники Трампа частіше купують заправку для салату Ken та соус Pace picante.

Примітно, що порожні або майже порожні холодильники користувачам не вдавалося вгадати.