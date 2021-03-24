У цьому розбиралися #Букви.
Медики кажуть, що зараження може відбуватися на відкритому повітрі, але ймовірність цього значно знижується.
Потоки повітря розганяють і розріджують вірус. Свіже повітря допомагає випаровувати рідкі краплі, в яких “живе” вірус.
Додатково до цього ультрафіолетове світло Сонця повинен вбити будь-який вірус, який знаходиться на відкритому повітрі.
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Проте є випадки, коли можна заразитися перебуваючи на вулиці.
В одному дослідженні наводився приклад, коли в Китаї двоє чоловіків поспілкувалися один з одним протягом 15 хвилин, і цього було досить для поширення вірусу.
Під час близького розмови з рота можуть вилітати мікроскопічні краплі слини (аерозоль), більшість з яких швидко впаде на землю, але деякі можуть потрапити співрозмовнику в очі, ніс або рот.
Так що порада – не спілкуйтеся впритул один до одного.
У приміщенні аерозоль може накопичуватися в повітрі і становити небезпеку. Зовні потоки повітря аерозоль розганяють.
Чи має значення, як довго ви перебуваєте поруч з іншими людьми?
Якщо ви пройдете мимо кого-то на вулиці або пробіжитеся – це означає, що ви перебуваєте поруч максимум кілька секунд.
Малоймовірно, що швидкоплинні зустрічі будуть досить тривалими, щоб вірус дістався до вас.
Чи можна спіймати вірус після контакту з поверхнями в громадських місцях
Якщо інфікована людина кашляє в долоню, а потім витирає її об поверхню, вірус може жити на цій поверхні протягом декількох годин.
Дослідники з США виявили вірус на ручках сміттєвих урн і кнопках на пішохідних переходах.
Вони вважають, що це могло також могло бути причиною заражень, хоча і на відносно низькому рівні.
Взимку вірус може жити довше на відкритому повітрі – він “процвітає” при низьких температурах.
Крім того, цей час року, коли у людей зазвичай нежить, і звичайна реакція людей – витирати його рукою.
Це може підвищити ймовірність забруднення поверхонь.
Види спорту з найменшим ризиком заразитися COVID-19
Лікарі американського академічного медичного центру Мейо зазначають, що тісний контакт зі сторонніми людьми збільшує ризик зустріти того, хто інфікований вірусом, що викликає COVID-19. Ось чому, як правило, будь-яка діяльність, яка дозволяє зберігати соціальну дистанцію не менше 2 метрів від інших, являє менший ризик заразитися.
Є багато занять, в тому числі і видів спорту, якими можна насолоджуватися недалеко від будинку.
Якими ж видами дозвілля можна безпечно займатися під час карантину:
- Хода, біг і походи
- Катання на роликах і велосипедах
- Риболовля
- Гольф
- Скелелазання
- Каякінг, веслування на каное, дайвінг, катання на човнах або вітрильний спорт
- Катання на лижах, в тому числі бігових і гірських
- Катання на ковзанах
- Катання на сноуборді
- Катання на санях
- Заняття фітнесом, що проводяться поза приміщенням або віртуально
Уникайте гуляти по переповнених вулицях і вузьких доріжках. Носіть маску, якщо ви не можете перебувати на відстані не менше 2 метрів від людей.
Не надягайте маску під час занять, під час яких вона може намокнути.
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Пікніки. Беріть їжу з дому або ж їжу на винос в улюбленому ресторані або кафе. Замовляйте доставку.
Фермерські ярмарки. Одягніть маску і дотримуйтесь соціальну дистанцію не менше 2 метрів від інших.
Автокінотеатр. Наприклад, в США такі кінотеатри знову стали популярні.
Активний відпочинок на відкритому повітрі з підвищеним ризиком заразитися
Масові посиденьки. Найвищий ризик заразитися коронавірусом – перебувати у великих скупченнях людей. Приклади – весілля, фестивалі та паради.
Молодіжні та дитячі табори. У таборах, як правило, діти і молодь приїжджають з різних місць і проводять багато часу разом в приміщенні, в тісному контакті.
Дитячі майданчики. Поверхні ігрового обладнання, до яких діти часто торкаються, “полегшують поширення” вірусу.
За матеріалами BBC.