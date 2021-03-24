Напевно вже всі добре обізнані про те, що ризик зараження коронавірусом у приміщенні досить високий. Але який ризик підхопити COVID-19 під час прогулянки в парку, під час заняття бігом або катання на велосипеді? Чим займатися на відкритому повітрі безпечніше?

У цьому розбиралися #Букви.

Медики кажуть, що зараження може відбуватися на відкритому повітрі, але ймовірність цього значно знижується.

Потоки повітря розганяють і розріджують вірус. Свіже повітря допомагає випаровувати рідкі краплі, в яких “живе” вірус.

Додатково до цього ультрафіолетове світло Сонця повинен вбити будь-який вірус, який знаходиться на відкритому повітрі.

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Проте є випадки, коли можна заразитися перебуваючи на вулиці.

В одному дослідженні наводився приклад, коли в Китаї двоє чоловіків поспілкувалися один з одним протягом 15 хвилин, і цього було досить для поширення вірусу.

Під час близького розмови з рота можуть вилітати мікроскопічні краплі слини (аерозоль), більшість з яких швидко впаде на землю, але деякі можуть потрапити співрозмовнику в очі, ніс або рот.

Так що порада – не спілкуйтеся впритул один до одного.

У приміщенні аерозоль може накопичуватися в повітрі і становити небезпеку. Зовні потоки повітря аерозоль розганяють.

Чи має значення, як довго ви перебуваєте поруч з іншими людьми?

Якщо ви пройдете мимо кого-то на вулиці або пробіжитеся – це означає, що ви перебуваєте поруч максимум кілька секунд.

Малоймовірно, що швидкоплинні зустрічі будуть досить тривалими, щоб вірус дістався до вас.

Чи можна спіймати вірус після контакту з поверхнями в громадських місцях

Якщо інфікована людина кашляє в долоню, а потім витирає її об поверхню, вірус може жити на цій поверхні протягом декількох годин.

Дослідники з США виявили вірус на ручках сміттєвих урн і кнопках на пішохідних переходах.

Вони вважають, що це могло також могло бути причиною заражень, хоча і на відносно низькому рівні.

Взимку вірус може жити довше на відкритому повітрі – він “процвітає” при низьких температурах.

Крім того, цей час року, коли у людей зазвичай нежить, і звичайна реакція людей – витирати його рукою.

Це може підвищити ймовірність забруднення поверхонь.

Види спорту з найменшим ризиком заразитися COVID-19

Лікарі американського академічного медичного центру Мейо зазначають, що тісний контакт зі сторонніми людьми збільшує ризик зустріти того, хто інфікований вірусом, що викликає COVID-19. Ось чому, як правило, будь-яка діяльність, яка дозволяє зберігати соціальну дистанцію не менше 2 метрів від інших, являє менший ризик заразитися.

Є багато занять, в тому числі і видів спорту, якими можна насолоджуватися недалеко від будинку.

Якими ж видами дозвілля можна безпечно займатися під час карантину:

Хода, біг і походи

Катання на роликах і велосипедах

Риболовля

Гольф

Скелелазання

Каякінг, веслування на каное, дайвінг, катання на човнах або вітрильний спорт

Катання на лижах, в тому числі бігових і гірських

Катання на ковзанах

Катання на сноуборді

Катання на санях

Заняття фітнесом, що проводяться поза приміщенням або віртуально

Уникайте гуляти по переповнених вулицях і вузьких доріжках. Носіть маску, якщо ви не можете перебувати на відстані не менше 2 метрів від людей.

Не надягайте маску під час занять, під час яких вона може намокнути.

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Соціальна діяльність з низьким рівнем ризику захворіти

Пікніки. Беріть їжу з дому або ж їжу на винос в улюбленому ресторані або кафе. Замовляйте доставку.

Фермерські ярмарки. Одягніть маску і дотримуйтесь соціальну дистанцію не менше 2 метрів від інших.

Автокінотеатр. Наприклад, в США такі кінотеатри знову стали популярні.

Активний відпочинок на відкритому повітрі з підвищеним ризиком заразитися

Масові посиденьки. Найвищий ризик заразитися коронавірусом – перебувати у великих скупченнях людей. Приклади – весілля, фестивалі та паради.

Молодіжні та дитячі табори. У таборах, як правило, діти і молодь приїжджають з різних місць і проводять багато часу разом в приміщенні, в тісному контакті.

Дитячі майданчики. Поверхні ігрового обладнання, до яких діти часто торкаються, “полегшують поширення” вірусу.

За матеріалами BBC.