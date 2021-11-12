"Слуги народу" поки не обговорюють питання щодо позбавлення колишнього спікера Ради, нардепа від "СН" Дмитра Разумкова мандата, каже голова фракції Давид Арахамія.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

На питання про те, чи це правда, що найближчими днями “Слуга народу” збереться для обговорення питання щодо позбавлення Дмитра Разумкова мандата, Арахамія відповів:

“Мені здається, крім страхів самого Разумкова такої інформації не надсилали ні для кого. У нас дійсно буде з’їзд. Питання на з’їзді зараз такого немає. Це пан Разумков. Казав, що не буде чіплятися за місце спікера, але чіплявся дуже активно, а потім зараз не буде чіплятися за мандат… Бачимо дії навпаки. Що стосується нас, то… Ну він же звичайний депутат, нехай доводить виборцям, що він ефективний депутат”.

Як відомо, Дмитро Разумков потрапив до парламенту за партійним списом “Слуги народу”. Він ішов під №1 у виборчому списку. Утім як спікер Верховної Ради він не мав права входити до будь-якої депутатської фракції чи групи. Наразі він залишається позафракційним депутатом.

Сам Разумков переконує, що в “Слуги народу” не має законних підстав достроково припинити його депутатські повноваження.

“У них законних підстав… забрати мандат немає. Вибачте, за сленг, вони підуть через беззаконня. Вони не звертають уваги на закон…”, — казав він в етері телеканалу “Україна 24” на початку тижня.

Арахамія ж у жовтні заявляв, що “СН” консультується з юристами з цього приводу і ті вбачають можливість для позбавлення Разумкова мандата.

“Він же каже, що буде працювати на користь виборців. Виборці, коли він йшов, — це виборці “Слуги народу”. Якщо він буде працювати на користь виборців “Слуги народу”- це одна справа, а якщо навпаки — це інша справа. Наскільки мені відомо, немає терміну давності. Це невизначений процес. Юристи так кажуть”, — казав Арахамія в кулуарах Ради.