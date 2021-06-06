Відео з погрозами від хакерів Anonymous на адресу Ілона Маска, опубліковане 5 червня, набрало більше мільйона переглядів за 24 години. Багато ЗМІ вже розтиражували цю новину. Але чи дійсно це були хакери відомого угруповання?

Про це пише видання Forbes.

“Це повідомлення від Anonymous для Ілона Маска”, – з цих слів починається відео.

У ролику людина в масці Гая Фокса зі зміненим голосом говорить, що “ігри, в які ти [Маск] грав на ринку криптовалют, зруйнували не одне життя”.

“Протягом останніх кількох років ви користувалися однією з найбільш сприятливих репутацій серед мільярдерів, тому що ви підкріпили бажання багатьох з нас жити в світі електромобілів і освоєння космосу”.

У відео Anonymous називає Маска “ще одним нарцисичним багатим чуваком, що відчайдушно прагне уваги”.

У своїх твітах Ілон Маск неодноразово писав про біткойни, після чого ринок криптовалют просто штормило.

“Схоже, що ігри, в які ви грали з криптовалютними ринками, зруйнували життя”, – йдеться у відео. Хакери додають, що твіти демонструють “явне нехтування на адресу робітничого класу”.

“Поки у людей, які працюють, мрії руйнуються через ваші публічні істерики [твіти], ви продовжуєте знущатися над ними <...> Ви можете вважати себе найрозумнішою людиною, але тепер ви зустріли гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Ми йдемо”, – йдеться у повідомленні.

Чи справжні це Anonymous?

Справа в тому, що найпопулярніший обліковий запис Twitter, YourAnonNews, з приблизно 6,7 мільйонами підписників, вже спростував свою причетність до відео. Коли їх запитали, чи можуть вони підтвердити, що відео було опубліковано ними, вони відповіли: “Знову ж таки, при всій повазі, але ні”.

Акаунт Anonymous @BscAnon також заперечує будь-яку причетність. У Twitter опублікували запис наступного змісту: “Це не наше відео Ілону Маску”.

Тим часом, YourAnonCentral, акаунт із 5,9 мільйонами підписників, заявив, що відео належить Anonymous.

В блозі YourAnonCentral йдеться: “Хакерська група Anonymous випустила нове відео, що кидає виклик сумнозвісному мільярдерові Ілону Маску після того, як через нього впали біткойн-акції. Anonymous, не втрачаючи часу, викрили скандального мільярдера”.

Повертаючись до самого відео, сторінка в YouTube, на якій воно було опубліковано, має всього 158 000 підписників і була створена 24 грудня 2015 року. За цей час, схоже, було опубліковано всього три відео.

Однак офіційний акаунт Anonymous в YouTube, активний з 24 січня 2012 року і має 3,51 мільйона підписників, не опублікував ні відео, ні посилання на нього.

Останнє відео було опубліковано шість днів тому.

Forbes зазначає, що природа хакерських угруповань, таких як Anonymous, досить складна. Тому що будь-хто може заявити про те, що є його частиною, просто, наприклад, розмістивши ось таке відео.

Схоже на те, що Маску все ж доведеться безпосередньо зайнятися розслідуванням відео з погрозами, але в Twitter він вже написав: “Не вбивайте те, що ви ненавидите. Збережіть те, що любите”.

Варто зазначити, що твіти і заяви Ілона Маска останнім часом суттєво впливають на котирування Bitcoin. Наприклад, у січні цього року він спровокував ріст курсу Bitcoin, додавши до опису свого облікового запису хештег #bitcoin.

А в травні курс Bitcoin впав після заяви Маска, що Tesla не буде продавати автомобілі за біткойни через побоювання з приводу зміни клімату.

Співзасновник криптографічного агрегатора даних і аналітичного сайту CoinGecko Боббі Онг у коментарі Reuters висловив думку, що такі пости Ілона Маска є тролінгом.

Bitcoin, на який припадає понад 40% світового криптовалютного ринку, переживає важкий місяць. У травні ціни на цю криптовалюту впали приблизно на 36%, що є найгіршим щомісячним показником з вересня 2011 року.