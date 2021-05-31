В понеділок, 31 травня, ЗМІ масово повідомляли про те, що лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій, який з 2012 по 2019 переховувався в Литві і має там статус "політичного втікача", був оголошений Вільнюсом персоною нон-грата.

#Букви зібрали все, що відомо про цю історію.

Що пишуть ЗМІ?

Впродовж понеділка з’являлися різноманітні повідомлення щодо Анатолія Шарія та його статусу в Литві, де він перебував до 2019 року (допоки не переїхав до Іспанії).

Одні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Литва нібито позбавила Шарія статусу біженця. Інші з посиланням на анонімні джерелі писали, що Шарію нібито анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата. Сталося це нібито ще 10 травня. Деякі видання навіть зазначали, що Шарій хоче оскаржувати рішення литовської влади і вже найняв юристів.

При цьому жодне з видань не конкретизувало джерело інформації і не надало жодних документів на підтвердження згаданих заяв.

Що каже Шарій?

Сам Шарій, коментуючи повідомлення в ЗМІ, заявив, що йому про це невідомо.

“Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться. Джерело повідомило б ще три тижні тому, щось тут не так, думаю. У будь-якому випадку — Литва дуже потужний геополітичний гравець, якщо вже щось вирішує, то значить неспроста”, — написав він.

“Документи”

Інформацію про зміну статусу Шарія в Литві розповсюджували не тільки ЗМІ, а й, до прикладу, народний депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко та російський блогер, політик, позбавлений адвокатського статусу Марк Фейгін (з посиланням один на одного).

Вони також опублікували документи “щодо розслідування статусу біженця Шарія департаментом міграції Литви” (або ж “за якими Шарія оголосили персоною нон-грата і позбавили статусу біженця” у версії Гончаренка, хоча йдеться про одні і ті самі документи).

Ці та інші документи опублікував як докази того, що Шарія позбавили статусу біженця та оголосили персоною нон-грата, й журналіст Андрій Дзиндзя.

Публікації з “документами” зібрали чимало поширень та вподобань, хоча вони опубліковані литовською мовою без перекладу. Подивимося на ці “документи уважніше”.

В усіх трьох згаданих публікаціях можна побачити ці три документи:

Перший документ датований 27 квітні і створений на бланку департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ Литви.

В ньому зазначено, що на виконання рішення Вільнюського міського окружного суду департамент надає інформацію щодо перевірки місця проживання, яке вказав Шарій. Лист підписаний такою собі Еліною Петраускайте — радницею в.о. начальника відділу. Пошуковики не допомагають віднайти литовську чиновницю з таким ім’ям.

Другий документ підписаний головним експертом міграційного відділення Міндаугасом Мішкінісом, який доповідає, що отримав він департаменту наказ перевірити місце, де має мешкати Шарій.

Мішкініс зазначає, що розглядається питання щодо анулювання дозволу Шарія на проживання в ЄС, що був виданий Литвою, “після отримання інформації про те, що це іноземна особа проживала в іншій державі-члені ЄС понад 6 років”.

Цей спеціаліст відвідав квартиру, яку як місце проживання вказав Шарій, і дізнався, що помешкання орендують треті особи. З інших оприлюднених документів випливає, що така собі Єлена Юльчік, яка здає цю квартиру, електронною поштою проінформувала Мішкініса про те, що Шарій, коли він в Литві, проживає за іншою адресою.

Також Мішкініс та його помічник звертався до пансіону у Вільнюсі, де Шарій заявляв, що мешкає з лютого по червень 2020 року (тобто коли вже переїхав до Іспанії). Надано і відповіді цього пансіону, де заявили, що Шарій тільки заявляв, але не мешкав у них.

Крім цього, надано виписки з реєстру нерухомості, де згадана та сама Єлена Юльчік.

Знайти інформацію про експерта Мішкініса так само не вдалося.

Таким чином, станом на 31 травня підтверджень інформації щодо того, що 10 травня Литва оголосила Шарія персоною нон-грата або ж позбавила його статусу біженця немає.

#Букви звернулися до посольства Литви в Україні з проханням прокоментувати описану вище ситуацію та внести ясність. Після отримання відповіді проінформуємо додатково.