Японія була однією з перших країн за межами Китаю, яку вразив коронавірус, а тепер вона є однією з найменш зачеплених серед розвинених країн. Експерти розходяться в думках: деякі вважають, що країна вже пережила спалах, а дехто каже, що все ще попереду.

Про це пише Bloomberg.

На відміну від драконівських методів ізоляції Китаю, масового карантину в більшій частині Європи і великих міст США, які закликають людей залишатися вдома, Японія не ввела ніяких обмежень. Незважаючи на те, що були випадки закриття шкіл, життя для більшості населення залишається звичайним. Токійські поїзда в годину пік як і раніше переповнені, а ресторани залишаються відкритими.

У зв’язку з цим експерти задаються питанням, чи пережила Японія спалах або все ще попереду. Уряд стверджує, що він активно займався виявленням носіїв і стримуванням розповсюдження. При цьому, критики стверджують, що тестування в Японії проводилися повільно і, можливо, країна прагне зберегти низькі показники зараження, оскільки в липні планується провести Олімпіаду в Токіо.

Станом на 18 березня в Японії було зареєстровано трохи більше 900 підтверджених випадків, не враховуючи заражених на круїзному лайнері. У США, Франції і Німеччини було зареєстровано понад 7 000 випадків, а в Італії – близько 36 000.

У Токіо, серед найбільш густонаселених міських районів, випадки захворювання склали 0,0008 % населення. Північний острів Хоккайдо, який був найбільш постраждалим районом Японії, вже скасовує надзвичайний стан, оскільки нові випадки сповільнилися.

За словами професора Королівського коледжу в Лондоні і колишнього керівника політики охорони здоров’я у Всесвітній організації охорони здоров’я Кенджи Сібуя, існує два варіанти: чи то Японія стримала поширення, зосередившись на носіях вірусу, чи то спалахи ще не виявлені.

“Японії пощастило, що в країну була завезена лише невелика кількість випадків SARS-CoV-2, і вони, мабуть, як і раніше зосереджені в обмежених районах, їх легко контролювати”, – вважає американська письменниця в галузі охорони здоров’я Лорі Гаррет.

Зазначається, що Японія може мати деякі постійні переваги. Наприклад, рукостискання та обійми там зустрічаються рідше, ніж в інших країнах G7. Японці також більш ретельно стежать за особистою гігієною. Можливо саме це і допомогло стримати поширення інфекції.