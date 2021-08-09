Apple пообіцяла, що не отримуватиме доступу до листувань користувачів через запровадження нових функцій, спрямованих на підвищення безпеки дітей під час користування iPhone, iPad та Mac.

Про це йдеться в статті Forbes.

Як сповіщалося, в Apple анонсували, що з’явиться нова можливість для захисту безпеки дітей під час користування iPhone, iPad та Mac. Зокрема, було анонсовано, що якщо дитина захоче відправити фотографії інтимного характеру, то отримає спеціальне сповіщення про загрозу. Якщо таке фото отримає дитина, то зображення буде розмитим.

Це в купі з заявою про покращення пошуку матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) в iCloud викликало побоювання, що Apple збирається почати сканування всіх повідомлень iMessages на наявність CSAM (або й навіть і з метою пошуку інших матеріалів, можливо, через вимоги урядів). Але технологічний гігант дав зрозуміти, що цього не відбуватиметься.

В Apple пояснили, що сканування фото, які користувачі завантажують до iCloud, відбуватиметься за допомогою коду, який порівнюватиме хеш зображення з відомими хешами фотографій сексуального насильства над дітьми, які зберігаються у базах даних (до прикладу, Національного центру зниклих та експлуатованих дітей). Комп’ютери зможуть бачити, чи фотографія схожа з іншою з бази, а після виявлення відповідності їх перевірятиме людина — щоб дізнатися, чи потрібно звітувати правоохоронцям.

Ті, хто хочуть убезпечити себе від такого втручання компанії, можуть запобігти цьому, вимкнувши хмарне сховище для ваших фотографій у налаштуваннях. Але в цьому разі користувач матиме менше місця для зберігання фотографій.

Плутанину створило і те, що поряд зі скануванням фото в iCloud на наявність CSAM Apple оголосила, що збирається додати функцію, яка реагуватиме саме на спроби отримати чи відправити зображення оголеного тіла на пристрій дитини.

Компанія переконує, що сканування відбуватиметься на самому пристрої, і ця функція працюватиме лише на телефонах, у яких в сімейному доступі налаштовано дочірній обліковий запис.

“Apple ніколи не отримуватиме доступу до комунікацій через цю функцію в повідомленнях”, — написали в Apple, уточнивши, що ця зміна не порушує наскрізне шифрування.