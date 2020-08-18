Дітям від 7 до 14 років, яких вакцинували згідно з календарем щеплень, не потрібно проходити вакцинацію або ревакцинацію для відвідування шкіл.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, йому було поставлено запитання, “чи є обов’язковою зараз карта профілактичних щеплень для відвідування школи?”

“Якщо ми говоримо про карту профілактичних щеплень, то якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, у віці з 7 до 14 років їй не проводиться вакцинація або ревакцинація. Тому дуже важливо вчасно робити щеплення дитині, вчасно вакцинувати дитину, і в такому випадку це не потрібно (робити, – ред.) при школі”, – зазначив Степанов.

При цьому він поінформував, що в школі можуть попросити надати довідку щодо наявності необхідних щеплень.

“Але водночас у школі вас можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання календаря щеплень, тобто того, що стосується вакцинації дитини”, – розповів Степанов.

Він уточнив, що за час епідемії коронавірусу в Україні не припинялася вакцинація від різних захворювань.

“За весь час пандемії ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має величезне значення. Тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних і загрозливих хвороб. Тому я, користуючись нагодою, звертаюся до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей потрібно вакцинувати, робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Саме на це спрямований увесь календар щеплень, саме на це спрямована наша політика”, – заявив Степанов.

Варто відзначити, що, згідно з календарем щеплень, дітям у 14 років вводять шосту дозу вакцини від поліомієліту.

Міністр також поінформував, що в Україні педагоги через карантинні обмеження не повинні проходити медогляди.

“Педагоги не повинні проходити медогляди. Відповідні зміни були внесені в зв’язку з карантинними обмеженнями”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 7:45)