Про це повідомляє портал “Всеосвіта” з посиланням на роз’яснення юриста.

Якщо керівництво школи чи вчителі наполягають на тому, щоб діти прибирали, батькам варто написати заяву про відмову.

Варто зазначати, що деякі батьки не проти, аби їхні діти прибирали в класах, бо вважають, що така практика буде корисною. Діти вчитимуться слідкувати за порядком, бути самостійними, поважати працю інших. Вчителі ж переконані, що навички прибирання за собою мають виховувати саме батьки, а не школа.

Тож, чи повинні діти прибирати клас?

Дитина прибирати в школі може лише за власної згоди та згоди батьків. Стаття 43 Конституції України забороняє примусову працю:

Під час навчання діти можуть бути залучені до роботи, лише пов’язаної з навчальним процесом. Прибирання класів чи території школи не передбачена навчальним планом.

У пункті 5 статті 53 Закону України Про освіту зазначається: “Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України”.

А от у позаурочний час дітей можна залучати до прибирань, але тут крім згоди самої дитини та батьків на таку роботу, школа має забезпечити низку умов:

Процес прибирання має відбуватись у присутності вчителя, класного керівника чи медпрацівника.

Діти мають бути у спеціальному одязі.

Прибирання дозволяється робити тільки вологе.

Після прибирання приміщення необхідно провітрити.

Якщо керівництво школи чи вчителі наполягають на тому, щоб діти прибирали, батькам варто написати заяву про відмову.

Прибирати в школі учні можуть лише за власною згодою та згодою батьків, все інше — незаконно.

За словами юриста Романа Корсуна, всю школу мають прибирати технічні працівники:

“Є чітка норма: один прибиральник службових приміщень школи на кожні 500 кв. м площі, що прибирається. Є штатний розпис школи з кількістю технічних працівників. Є їхні посадові інструкції. Шановні прибиральники виконують свою важливу роботу та отримують заробітну плату — крапка”.

Технічні працівники кабінет директора не прибирають:

“Директор школи або сам прибирає власний кабінет, або доплачує технічним працівникам”, — пояснив юрист.

Тож очевидно, що учні не зобов’язані прибирати класи.