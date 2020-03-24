Молоді люди часто помиляються, вважаючи, що вони невразливі до коронавірусу.

Про це пише ВВС.

“Якщо я підчеплю коронавірус, значить, так тому і бути. І я не дозволю цьому перешкодити мені радіти життю”, – сказав журналістам один з парубків на пляжі Маямі у Флориді.

Відтак, американці часто задаються питанням – чи достатньо доступно медики пояснюють молодим людям ситуацію з новим вірусом.

Згідно з даними про випадки захворювання у Сполучених Штатах, вірус не менш небезпечний для молодих порівняно з іншими віковими групами.

Нові дані

Наразі неможливо сказати точно, хто більш схильний до зараження та які механізми передачі вірусу, позаяк проводиться недостатньо тестування.

Раніше приблизні прогнози медиків за віковими групами дозволяли вважати, що молодих пацієнтів буде значно менша кількість.

Проте остання доповідь Центру з контролю й профілактики захворювань США (CDC) показує, що співвідношення може бути абсолютно іншим.

За даними авторів доповіді, було проаналізовано 2500 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 20% хворих – люди віком від 20 до 44 років, 38% – від 20 до 54 років.

Дослідження показує, що 20-30-річні не набагато рідше потрапляють на лікарняні ліжка, аніж 50-60-річні.

При цьому, справді, більшість померлих від Covid-19 – люди похилого віку. 14,8% всіх смертельних випадків у світі припадає на пацієнтів старше 85 років і лише 0,2% на тих, кому менше 40.

Однак це жодним чином не означає, що молодий організм не підхопить вірус або ж переносить захворювання в більш легкій формі.

В доповіді також зазначається, що лише деякі молоді пацієнти з діагнозом Covid-19 потребували інтенсивної терапії, зазвичай у них захворювання протікає в менш важкій формі. Проте і це створює навантаження на систему охорони здоров’я.

Згідно з офіційними даними, що були опубліковані минулого тижня в Італії, 12% хворих, доставлених в реанімації, належать до вікової групи 19-50 років. Інформація, що кількість заражених серед молоді зростає також надходить із Франції.

Статистика показує, що серед молоді менше випадків зараження Covid-19, але будь-яка людина незалежно від віку може бути носієм.

Професор епідеміології з Гарвардської школи охорони здоров’я Марк Ліпсітц висловив здивування щодо рішення CDC випустити таку доповідь.

За його словами, тестування в США і в багатьох інших країнах світу проводилося тільки в трьох визначених групах: серед людей, які повернулися із зони епідемії; серед тих, хто контактував з людьми з підтвердженим діагнозом, і в разі появи яскраво виражених симптомів. Дані в усіх трьох категоріях збиралися різними методами, тому експерт вважає, що робити висновки на їх основі неправильно, так як немає цілісної картини.

Професор Ліпсітц зазначив: “Думаю, точно можна сказати, що в цілому у молодих людей хвороба протікає в легшій формі, але і серед них можуть бути дуже важкі випадки”.

Він також вважає, що в цьому випадку стратегія вироблення “групового імунітету” не може застосовуватись. Так як молодь – дуже численна група, і навіть невеликий відсоток важких хворих серед них – це багато в абсолютних цифрах.

За статистикою, населення молодше 19 років значно менше піддається Covid-19. Проте чому так відбувається, вчені наразі не розуміють.

Згідно з останніми даними, молоді та здорові, навіть якщо самі не хворіють, можуть бути носіями вірусу і передавати його людям, які знаходяться в групі ризику – літнім та хворим на хронічні захворювання.

У ВООЗ та США наполегливо закликають мити руки, тримати дистанцію й уникати вечірок.