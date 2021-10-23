Вчені-вірусологи та науковці з американських університетів дослідили, чи можуть з'являтися нові мутації коронавірусу SARS-CoV-2 після кампанії з вакцинації.

Про це повідомляє міжнародне видання Associated Press.

На думку вчених, нові мутації з’являтимуться, допоки вірус заражатиме людей. Але це не означає, що вони з’являтимуться настільки ж регулярно чи будуть небезпечнішими.

Оскільки більша частина населення світу все ще не вакцинована, вірус продовжуватиме знаходити людей для зараження та розповсюдження хвороби протягом декількох місяців або років. Кожного разу, коли вірус поширюється — відбувається незначна мутація. Ці зміни допомагають вірусу вижити, ставши новими варіантами.

Натомість вірус не розвиватиметься так само як він з’явився наприкінці 2019 року.

“Коли вірус заражає новий вид, йому необхідно адаптуватися до нового хазяїна, а потім розповсюджуватися”, – вважає Ендрю Рід, вірусолог з університету штату Пенсільванія (США). “За інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань, варіант Delta удвічі заразніший, ніж попередні версії вірусу. І хоча він все ще може мутувати, щоб стати ще заразнішим, він, ймовірно, більше не подвоїть свою “заразність”. Ми спостерігали за швидкою еволюцією вірусу. Він “збирав фрукти, що низько висять”, але немає нескінченної кількості речей, які може зробити ця мутація” – вважає доктор-інфекціоніст Адам Лоррінг з Мічиганського університету (США).

У майбутньому вірус може стати смертоноснішим, але для цього немає еволюційної причини — хворі люди рідше спілкуються та поширюють вірус серед інших.

“Експерти стежать за тим, чи можуть нові варіанти краще ухилятися від захисту, який з’являється у людей після вакцинації або зараження COVID-19. У міру того, як все більше людей отримують щеплення, вірус повинен буде поширюватися серед тих, які мають певний імунітет. У такому разі вірус може мутувати у бік менш ефективної імунної відповіді”, – переконаний доктор-вірусолог Джошуа Шиффер з дослідного центру імені Фреда Хатчінсона (Сіетл, штат Вашингтон, США).

Якщо це станеться, то вчені можуть рекомендувати періодично оновлювати формули вакцин, як це роблять зі щорічними щепленнями проти грипу.