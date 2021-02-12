Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.

Рекомендації були напрацьовані Національною технічною групою експертів з імунопрофілактики. Вони, зокрема, стосуються вакцинації осіб, які вже перехворіли на COVID-19, а також вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком.

Чи вакцинуватимуть тих, хто перехворів?

В Україні робитимуть щеплення проти коронавірусу тим, хто вже перехворів.

Водночас, таким особам запропонують відтермінувати вакцинацію на 6 місяців від часу перебігу COVID-19. Проте, за бажанням особи, вакцинація може бути проведена раніше 6-місячного терміну: якщо людина входить до “груп ризику” та при достатній кількості доз вакцини.

Роз’яснення з приводу цієї рекомендації дав напередодні в ефірі ток-шоу “Право на владу” головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що тестування перед вакцинацією робити не будуть.

“Людині, яка перехворіла на COVID-19, може бути рекомендовано пересунути вакцинацію на 6 місяців. Але якщо у неї є бажання, і вона потрапила у пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказанням для вакцинації. Жодних серологічних досліджень ІФА на антитіла, на імуноглобуліни робити не треба. Хочете вакцинуватися – вакцинуйтеся”, – заявив Ляшко.

Кому рекомендують відтермінувати COVID-вакцинацію?

У МОЗ визначили кілька категорій осіб, для яких рекомендовано відтермінувати вакцинацію на 6 місяців. Це:

1. Особи з гострим перебігом COVID-19, які не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19.

2. Особи з гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини (другу дозу рекомендовано отримувати через 6 місяців). За бажанням особи, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини.

3. Особи, які отримували терапію антитілами проти COVID-19, плазму реконвалесцентів.

Як вакцинуватимуть вагітних?

У МОЗ рекомендують відтермінувати COVID-вакцинацію вагітних жінок до народження дитини.

Якщо ж вагітність настала після отримання першої дози вакцини, то введення другої дози також рекомендовано відтермінувати (до завершення вагітності).

Як зазначив напередодні Віктор Ляшко, “вагітні жінки не вакцинуються, оскільки поки що мало даних”.

Однак, вакцинація вагітних медиків із пріоритетних груп може бути проведена, “зважаючи на співвідношення ризику – користь” (переважання користі від вакцинації над високим ризиком для інфікування та важкого перебігу COVID-19 у вагітних).

МОЗ не рекомендує перед вакцинацією проти COVID-19 робити рутинне проведення тесту на вагітність.

За рекомендацією МОЗ, жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Щеплення алергіків

У МОЗ зазначають, що в разі важкої алергічної реакції на поліетиленгліколь або подібну молекулу робити щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина, не можна.

Під час визначення протипоказань до вакцинації медики мають звертати на це увагу.

Чи можна вводити COVID-вакцину одночасно з іншими вакцинами?

У МОЗ рекомендують проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози COVID-вакцини. Проте цей термін можна скоротити до 14 днів, якщо COVID-вакцинація заважає плановій вакцинації.

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена через 14 днів після отримання вакцини проти інших інфекційних хвороб.

Однак вказані рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями.

Чи потрібно робити COVID-тест до та після вакцинації?

У МОЗ не рекомендують робити рутинне серологічне тестування перед і після щеплення COVID-вакциною.

Але його можна робити, якщо воно становить науковий інтерес.

Серологічний тест показує наявність у крові антитіл, які виробила імунна система під час боротьби з вірусом.

У МОЗ уточнили, що всі ці рекомендації вважаються тимчасовими та можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних.