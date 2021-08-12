В Мережі поширюється інформація про те, що вакцини проти COVID-19 впливають на шанси жінок завагітніти, але ця інформація не відповідає дійсності.

Про це з посиланням на медичних експертів повідомляє агентство Associated Press.

Медичні експерти кажуть, що немає ніяких біологічних причин, через які вакцинація могла б вплинути на фертильність.

За словами докторки Мері Джейн Мінкін, гінекологині і професорки Медичної школи Єльського університету, дослідники починають вивчати окремі повідомлення про короткострокові зміни менструального циклу після вакцинації, але поки немає ніяких вказівок на те, що щеплення ставлять під загрозу фертильність.

Центри з контролю і профілактики захворювань і групи акушерів також рекомендують вакцинацію проти COVID-19 для вагітних, оскільки вони мають вищий ризик важкого перебігу в разі зараження коронавірусом.

Дослідження показують, що вагітні, заражені вірусом, з більшою ймовірністю потраплять до реанімації, потребують вентиляції легенів і помирають, ніж їхні невагітні однолітки.

Центр контролю захворювань також простежив за десятками тисяч вагітних жінок, які отримали вакцини, і виявив, що перебіг їхньої вагітності такий самий, яким був до пандемії.

Крім цього, під час досліджень вакцини від Pfizer було встановлено, що в групах тих, хто отримував справжню вакцинацію, і тих, кому робили фіктивне щеплення, завагітніла однакова кількість жінок.

Докторка Деніз Джеймісон, завідувачка катедри гінекології і акушерства в Медичній школі Університету Еморі закликала не зволікати з вакцинацією усіх: тих, хто думаєте про народження дитини, намагаєтеся зачати дитину або проходите курс лікування безпліддя.