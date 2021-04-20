У цьому запевнив в ефірі телеканалу “1+1” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Наприкінці березня стало відомо, що Індія зупинила експорт вакцини, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.
За словами Віктора Ляшка, друга партія Covishield “скоріш за все буде”.
Як зазначив Ляшко, у будь-якому випадку вакцина Covishield може бути замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за ліцензією AstraZeneca.
“Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському майданчику, на корейському майданчику і на європейському майданчику, – це один і той же продукт. Просто з різними торговими назвами. Тому ця вакцина взаємозамінна… Тому немає різниці, як їх комбінувати: яку для першої дози, яку – для другої, або ж двома дозами препарату, виготовленого на одному й тому ж майданчику”, – наголосив Ляшко.
Він додав, що невзаємозамінними вакцинами є, наприклад, мРНК препарат Pfizer та Covishield, або ж інактивований препарат Sinovac і векторна вакцина AstraZeneca.
(На відео – з 10:00)
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння. У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.
- Чим вакцинуватимуть українців під час другого (повторного) щеплення наразі незрозуміло, оскільки Індія призупинила експорт вакцини. Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною. Водночас Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.
- Лише 27% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19 препаратом Covishield. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.
- На початку квітня повідомлялося, що один із найбільших виробників вакцин у світі – індійський Serum Institute (Інститут сироватки крові) може відновити експорт вакцин проти коронавірусу, які виробляються за ліцензією компанії AstraZeneca, до червня. Це буде можливим, якщо захворюваність на коронавірус в Індії піде на спад.