Про це повідомляє американське видання CNBC.

Ситуацію в Чикаго кліматологи порівнюють з ситуацією в будь-якому американському місті на березі океану. Через велику кількість опадів та часті випадки засухи в озері Мічиган та річці Чикаго різко змінюється рівень води. Через це місцева влада намагається вжити превентивних заходів, аби запобігти можливим випадкам затоплення.

У місті вже діє спеціальна система для захисту на випадок затоплення. Це спеціальні шлюзи, які допомагають контролювати рівень води в озері та річці, коли він підіймається надто високо. Однак протягом останніх років опади настільки сильні, що нещодавно система вперше в історії не спрацювала.

Як приклад, взимку 2020 року рівень води в озері Мічиган досягнув рекордно високого показника, оскільки були інтенсивні опади. Тоді деякі будинки затопило до третього поверху. Аналогічна ситуація була з річкою Чикаго, яка також вийшла з берегів та затопила центр міста.

На думку кліматологів, збільшення кількості опадів — не випадкове стихійне явище, а результат змін клімату.

“Головний ризик — кліматичні зміни вплинуть на рівень води, з яким не зможе впоратися інфраструктура міста, його берегові лінії та будинки”, – вважає доцент Школи навколишнього середовища та розвитку Мічиганського університету Дрю Гроунволд.