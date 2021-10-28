Про це повідомляє американське видання CNBC.
Ситуацію в Чикаго кліматологи порівнюють з ситуацією в будь-якому американському місті на березі океану. Через велику кількість опадів та часті випадки засухи в озері Мічиган та річці Чикаго різко змінюється рівень води. Через це місцева влада намагається вжити превентивних заходів, аби запобігти можливим випадкам затоплення.
У місті вже діє спеціальна система для захисту на випадок затоплення. Це спеціальні шлюзи, які допомагають контролювати рівень води в озері та річці, коли він підіймається надто високо. Однак протягом останніх років опади настільки сильні, що нещодавно система вперше в історії не спрацювала.
Як приклад, взимку 2020 року рівень води в озері Мічиган досягнув рекордно високого показника, оскільки були інтенсивні опади. Тоді деякі будинки затопило до третього поверху. Аналогічна ситуація була з річкою Чикаго, яка також вийшла з берегів та затопила центр міста.
На думку кліматологів, збільшення кількості опадів — не випадкове стихійне явище, а результат змін клімату.
“Головний ризик — кліматичні зміни вплинуть на рівень води, з яким не зможе впоратися інфраструктура міста, його берегові лінії та будинки”, – вважає доцент Школи навколишнього середовища та розвитку Мічиганського університету Дрю Гроунволд.
- Нагадаємо, десять лісів, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стали чистими джерелами вуглецю, оскільки вони деградували через діяльність людини та зміну клімату.
- Також у Каліфорнії, де попередні місяці панувала посуха та лісові пожежі, зараз вирує шторм – це наслідки змін клімату.
- Кількість стихійних лих, пов’язаних зі змінами клімату, за останні 50 років зросла уп’ятеро, а їх жертвами стали понад 2 млн людей.