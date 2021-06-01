Чилі схвалила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech для підлітків у віці від 12 до 16 років, оскільки країна прагне до липня досягти так званого колективного імунітету.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що це рішення було прийняте за аналогічним дозволом, наданим Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і Європейським агентством з лікарських засобів.

Директор Інституту суспільної охорони здоров’я Еріберто Гарсія сказав, що це рішення допоможе Чилі досягти своєї мети за колективним імунітету. Очікується, що до липня вакциновано буде 80% цільової групи населення.

“Це дуже хороша новина для захисту наших підлітків, у яких через 14 днів після прийому двох доз буде дуже хороший імунітет, щоб повернутися до нормального життя”, – сказав він.

У Чилі наразі 10,5 мільйона осіб – 69% цільової групи населення – отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, а 7,9 мільйона, або 52,3%, отримали дві. У південноамериканської країни є всього один місяць, щоб охопити ще 4,6 мільйона осіб, які ще не отримали жодної дози, щоб досягти поставленої мети по вакцинації 15,2 мільйона осіб до середини року.

Довідка. Вакцина Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.