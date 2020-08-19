Компанія Google у середу, 19 серпня, присвятила дудл німецькому хіміку Юліусу Лотару Маєру – на честь 190-річчя від дня його народження.

Про це поінформували в пресслужбі Google.

“Сьогоднішній Doodle присвячений 190-річному ювілею німецького хіміка, професора Юліуса Лотара Маєра. Маєр був одним із двох вчених, які незалежно один від одного відкрили періодичну систему хімічних елементів і розробили найбільш ранні періодичні таблиці”, – зазначається в повідомленні.

Що відомо про вченого

Юліус Лотар Маєр народився 19 серпня 1930 року в німецькому місті Фарель. Він був сином лікаря Фрідріха Августа Маєра та Анни Бірманн.

Після відвідування гімназії в Ольденбурзі Маєр у віці 21 року розпочав вивчення медицини в Цюріхському університеті (в 1851 році). У цьому навчальному закладі його, зокрема, зацікавила сфера фізіологічної хімії (біохімії) – науки про хімічний склад живих клітин і організмів, а також про хімічні процеси, що лежать в основі їх життєдіяльності.

Згодом Маєр навчався у Вюрцбурзькому університеті, який закінчив у 1854 році, отримавши звання доктора медицини.

Також він вивчав природничі науки в університетах Гейдельберга, Кеніґсберга і Бреслау (доктор філософії, 1858 рік).

З 1859 року Маєр став викладачем в Університеті Бреслау. Крім того, він викладав у Лісовій академії в Нойштадт-Еберсвальде, в університеті Карлсруе, а з 1876 року в Тюбінгенському університеті.

Фокус інтересів вченого поступово змістився зі сфери медицини до хімії. У 1860 році він взяв участь у Міжнародному конгресі хіміків у Карлсруе, на якому обговорювалися визначення основних понять хімії.

Маєр відомий тим, що паралельно з російським вченим Дмитром Менделєєвим (але незалежно від нього) зробив значне відкриття в області хімії – запропонував періодичну систему хімічних елементів. Він висунув ідею, як упорядкувати хімічні елементи в одну таблицю.

Спершу Маєр запропонував упорядкувати хімічні елементи за ступенем окислення.

Потім, у 1864 році, він опублікував наукову працю під назвою “Die modernen Theorien der Chemie” (“Сучасна хімічна теорія”). Ця робота містила таблицю з 28 елементами, розміщеними в шість стовпців відповідно до їх валентності.

Паралельно з німецьким вченим свою версію таблиці запропонував російський хімік Менделєєв. Це спровокувало суперечку, хто ж став першим. Так, приблизно в 1868 році Маєр підготував розширену таблицю, багато в чому схожу на таблицю Менделєєва, яка опублікована в 1869 році.

Але лише в 1870 році німецький вчений опублікував ще одну роботу, що містила нову таблицю. Йдеться про роботу “Природа елементів як функція їх атомної ваги”. Нова таблиця складалася з дев’яти вертикальних стовпців, подібні елементи розташовувалися в горизонтальних рядах. Деякі елементи таблиці Маєр залишив незаповненими.

У 1882 році Лондонське королівське товариство присудило золоті медалі Деві спільно Менделєєву і Маєру з формулюванням “За відкриття періодичних співвідношень атомних ваг”.

У літературі Маєр розглядається як один із авторів періодичної системи хімічних елементів.

Помер вчений 11 квітня 1895 року в німецькому місті Тюбінген.