Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

Юрист Олександр Ткачук пояснив, що надзвичайна ситуація, на відміну від надзвичайного стану, не передбачає можливість обмеження прав і свобод громадян.

Про це йдеться в статті #Букв “Надзвичайний стан в Україні: що це значить? Пояснює юрист”.

Так, Парламентом на позачерговому засіданні 17 березня 2020 року була введена відповідальність у вигляді штрафів і навіть позбавлення волі для громадян і чиновників за порушення правил карантину. В окремих регіонах влада почала вводити режим надзвичайної ситуації, яка на відміну від надзвичайного стану, не передбачає можливість обмеження прав і свобод громадян.

При цьому, залишається відкритим питання можливого введення в країні надзвичайного стану.

Адвокат пояснив, що відповідно до закону “Про правовий режим надзвичайного стану” цей режим спрямований на забезпечення безпеки громадян у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій та епізоотій.

За його словами, для громадян країни введення надзвичайного стану загрожує наступними обмеженнями:

Особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилена охорона громадського порядку і об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищні, спортивні та інші масові заходи;

заборона на страйки;

можливість примусового вилучення та реалізації майна громадян і юридичних осіб.

Ткачук також зазначив, що додатковими заходами НС можуть стати:

евакуація людей з місць їх проживання;

особливий порядок розподілу продуктів харчування;

зміна режиму роботи підприємств усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

відсторонення від роботи на період ПП, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, і покладання тимчасового виконання їх обов’язків на інших осіб.

Відповідно до закону, за порушення режиму надзвичайного стану – можливий адміністративний штраф в розмірі 14 тис. гривень або арешт на 15 діб. За злісне порушення -33 тис. гривень або арешт до 30 діб. У той же час за порушення правил карантину встановлений штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн для громадян, і від 34 до 170 тис. грн для посадових осіб.