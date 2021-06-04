Володимира Ігнащенка, який був чиновником за часів президента-втікача Віктора Януковича, залучено до роботи Ради експертів з питань енергетики при РНБО.

Про це #Буквам стало відомо з власних джерел.

У понеділок, 31 травня, відбулося засідання Ради експертів з питань енергетичної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. Ця рада існує з червня 2020 року і опікується питанням підготовки РНБО пропозицій щодо протидії та нейтралізації загроз енергетичній безпеці України, розв’язання проблемних питань y паливно-енергетичному комплексі тощо. Головує в Раді секретар РНБО Олексій Данілов. Він же затверджує членів, перелік потім погоджує президент. Списку членів Ради експертів немає у відкритому доступі.

Джерела видання інформують, що в останньому засіданні ради взяв участь Володимир Ігнащенко — чиновник часів Януковича, згадуваний у ЗМІ переважно як “скандальний експерт”.

Запросив Ігнащенка Роман Опімах — голова Держгеонадр. Його ще в грудні розглядали на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. У 2015-2016 роках був радником міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді Арсенія Яценюка Володимира Демчишина.

#Букви зв’язалися з Ігнащенком, проте він відмовився прокоментувати обставини свого залучення до роботи експертої ради при РНБО.

Хто такий Володимир Ігнащенко?

Володимир Ігнащенко не є публічною особою, він не з’являється на телеетерах та не веде публічні акаунти в соцмережах. Утім, його залучено до розв’язання питань щодо ресурсів вже понад 20 років.

Про нього згадують у контексті юрфірми “Астерс”, ексміністра Едуарда Ставицького, історії розробки Юзівського родовища газу та чорноморського шельфу, ТОВ “Петро-Консалтінг”, яке стало власником спецдозволу на видобуток літію на Шевченківському родовищі без конкурсу в лютому 2018 року, дозволів на розробку літієвих родовищ.

На початку 2000-х Ігнащенко був заступником міністра охорони навколишнього природного середовища. В цьому статусі входив до Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

У 2005-му був заступником міністра економіки Сергія Терьохіна. В той самий час чинний віцепрем’єр та голова Мінпромполітики Олег Уруський був заступником голови МПП. Актуальних даних про його зв’язок з Уруським немає.

В уряді Азарова обіймав посаду першого заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського. Злочевський, як відомо, є підозрюваним у корупційних злочинах і з України втік. У червні минулого року за закриття справи, пов’язаної зі Злочевським, очільникам САП та НАБУ було запропоновано рекордний хабар — 6 млн доларів.

Згодом Ігнащенко був радником наступника Злочевського — Едуарда Ставицького. Останній обіймав посаду міністра екології кілька місяців у 2012 році. Ігнащенко тоді відповідав за укладення угод щодо розподілу продукції з переможцями конкурсів з видобутку сланцевого газу на Олеському та Юзівському родовищах.

Ставицький з 2014-го року перебуває у розшуку за присвоєння державного майна. З 2014 до 2020 рр. містився з тієї ж причини в санкційних списках ЄС. Його звинувачують у сприянні привласненню Януковичем урядової резиденції “Межигір’я”, а оточенням президента-втікача — ліцензій на видобуток нафти і газу. Ще у 2016 році Україна просила владу Ізраїля екстрадувати Ставицького. Зрушень у цьому напрямі не було.

#Букви зв’язалися з Романом Опімахом та представниками РНБО, але отримали відмову у наданні усних коментарів щодо участі Володимира Ігнащенка в засіданні Ради експертів. Ми надіслали письмові запити та чекаємо на відповіді.