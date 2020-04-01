Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Державний секретар Держдепартаменту Майк Помпео не уточнив, хто саме із співробітників департаменту помер, і де він міг заразитися вірусом.

“Ви поставили запитання про дезінформацію під час пандемії COVID-19. Я бачу це кожен день. Щоранку я встаю і читаю дані з усього світу, а не тільки трагедію, яка тут відбувається. В результаті цього вірусу один з членів нашої команди помер. Тепер близько 3 тис. американців померли, це трагедія. Я висловлюю співчуття усім родинам, кого це торкнулося”, – заявив Помпео.