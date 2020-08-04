Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, службовець відділу Мінветеранів у Луганській області з метою незаконного збагачення організував корупційну схему і залучив до неї посередника. Чиновник був представником міністерства в медико-соціальній експертній комісії регіону.
Зловмисники вимагали у колишнього військовослужбовця, пораненого в районі проведення операції Об’єднаних сил, понад 360 тисяч гривень “винагороди” за “вплив на компетентних посадових осіб для встановлення групи інвалідності за бойові травми і отримання одноразової грошової допомоги”.
“Винагорода” складалася з двох частин: 4,5 тис. доларів США неправомірної вигоди і близько 240 тисяч гривень (50 % від одноразової грошової компенсації за поранення, які потерпілий мав віддати після її отримання).
Посередника затримали під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 3,5 тисяч доларів США.
Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
“Затриманому фігуранту з урахуванням стану здоров’я обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу співробітнику відділу у Луганській області Міністерства у справах ветеранів України”, – сказано в повідомленні.
У Міністерстві у справах ветеранів, в свою чергу, повідомили, що самостійно направили листа до Національної поліцію з проханням провести перевірку діяльності представника Луганського тервідділу на можливість його причетності до корупції.
- Раніше співробітники Служби безпеки України затримали в Києві на хабарі посадовця Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, а також бізнесмена-посередника, які наживалися на реабілітації військовослужбовців.