Директора одного з департаментів Чернівецької облдержадміністрації затримали за вимагання хабара в 220 тисяч гривень від переможця тендера.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Чиновник вимагав від переможця тендера неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів навчальних закладів Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості” відкату “, – йдеться в повідомленні.

Напередодні чиновника затримали після отримання 800 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК.

Злоумішленніку загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.